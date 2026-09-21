Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı 14 bin personelle başladı

Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı 14 bin personelle başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başladığını duyurdu. Bakanlığın paylaşımına göre tatbikata 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personel katılıyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın başladığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personelin katılımıyla başladığı ifade edildi.
Kaynak: İHA
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