Denizli Buldan'da 4 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Denizli'nin Buldan ilçesinde, saat 07.42'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.24 kilometre olarak kaydedildi. - ANKARA
