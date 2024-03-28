Denizli Büyükşehir Belediyesi Karahasanlı Mahallesi\'nde 10 Bin Kişilik İftar Sofrası Kurdu

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Karahasanlı Mahallesi'nde 10 bin kişilik iftar sofrası kurdu. Vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşan Başkan Osman Zolan, "İnşallah yine hizmet destanları yazmayı Allah'ım bizlere nasip etsin" ifadelerini kullandı.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği mahalle iftarı programı bu kez Karahasanlı Mahallesi'ne taşındı. Hilal Cami önünde düzenlenen on bin kişilik iftar programında Başkan Zolan ve eşi Berrin Zolan iftara gelen vatandaşları selamlayarak ramazanlarını tebrik etti. Ezanın okunmasıyla birlikte ise binlerce vatandaşla ellerini semaya açarak dua eden Başkan Zolan mahalle sakinleriyle birlikte orucunu açtı.
Sandıktan nasıl bir sonucun çıkacağının belli olmadığını ifade ederek helallik isteyen Zolan, "Biliyorsunuz 31 Mart'ta seçim olacak. Oradan çıkacak sonucu Allah'ım bilir. Hepiniz haklarınızı helal edin. İnşallah yine hizmet destanları yazmayı Allah'ım bizlere nasip etsin. İnşallah durmak yok yola devam diyoruz." Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'na hep birlikte ulaşmayı dileyen Başkan Zolan, "Katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu gönül soframızda bir araya geldiğimiz için, bu güzellikleri bizlere yaşattığımız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ
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