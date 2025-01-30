Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Su ve Elektrik Tamirat Desteği - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Su ve Elektrik Tamirat Desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nden 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Su ve Elektrik Tamirat Desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların evlerindeki su ve elektrik sorunlarını çözmek için ücretsiz tamirat desteği sunuyor. Hizmetten faydalanan vatandaşlar, Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

30.01.2025 10:36  Güncelleme: 10:38
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde yaşadığı su ve elektrik sorunlarını birer birer çözüyor. Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz tamirat desteğinden faydalanan vatandaşlar hizmetten memnun olduğunu dile getirerek Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Mini Bakım Onarım Ekibi, ihtiyaç sahibi yurttaşların derdine derman oluyor. 65 yaş üstü vatandaşlar www.denizli.bel.tr adresinden veya ALO 153'e ulaşarak yaptığı başvurular ile sorunlu su ve elektrik tesisatı problemlerini Denizli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi ekiplerince çözme imkanına kavuşuyor.

Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür

Ücretsiz tamirat desteği ile 7 gün 24 saat demeden ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olan ekipler bu kapsamda İncilipınar Mahallesi'nden Hasan Gökçen ile Yeşilyurt Mahallesi'nden Ayşen Baran'ın evlerinde yaşanan elektrik ve su arızalarını giderdi. Hasan Gökçen, "Sayın Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ederim. Elektrik ve su arızam vardı, sağ olsun arkadaşlar geldi, arıza giderildi. Ellerine, emeklerine sağlık çok teşekkür ederim, bu proje gerçekten mükemmel" diye konuştu. Ayşen Baran ise, "Belediyeye müracaat ettim, çok teşekkür ederim, personelleri gönderdiler, benim çeşmeyi tamir ettiler. Allah razı olsun. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Bakım-onarım görevlisi Mustafa Demir de, "Yeni projemiz olan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda elektrik- su arızalarını gideriyoruz. Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu liderliğinde mutlu insanların şehri Denizlimizde halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Söz konusu destekten faydalanmak isteyen yurttaşların Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde ikamet ediyor olmaları, hane halkı gelirinin 15 bin TL'yi geçmemesi ve gerekli malzeme temininin ise başvuru sahibine ait olduğu hatırlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Su ve Elektrik Tamirat Desteği - Son Dakika

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