Denizli Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı Geleneklerini Sürdürüyor

Yerel

Ramazan ayı geleneklerine sahip çıkmaya bu yıl da devam edecek Denizli Büyükşehir Belediyesi, her gün 5 bin kişinin orucunu açacağı iftar çadırının yanında düzenleyeceği mahalle iftarları ile vatandaşları aynı sofrada buluşturacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı hazırlıklarını tamamladı. Uzun yıllardır sürdürdüğü ramazan geleneklerini bu yıl da yaşatacak Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Kayalık Caddesi'ndeki Ulu Cami yanında kurduğu iftar çadırında her gün 5 bin kişiyi ağırlayacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da mahalle iftarları düzenleyecek Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları aynı sofrada buluşturacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bir Ramazan ayına da kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Ramazan ayı geleneklerini bu yıl da sürdüreceklerini söyledi. Geleneksel hale getirdikleri iftar çadırında her gün 5 bin kişinin orucunu açacağını belirten Başkan Zolan, "Ramazan ayı boyunca hayırseverlerimiz, iş insanlarımız ya da odalarımız iftar için sponsor olacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de tüm organizasyonu gerçekleştirerek vatandaşlarımıza sağlıklı bir şekilde yemeklerini vereceğiz" dedi.

Denizlililer mahalle iftarlarında buluşacak

İftar çadırının yanında her gün bir mahallede iftar sofrası kuracaklarını söyleyen Başkan Zolan, "İnşallah ramazan boyunca vatandaşlarımızla aynı sofrayı paylaşarak birlikte orucumuzu açacağız. Bunların yanında sosyal ve kültürel etkinliklerimiz de olacak inşallah" diye konuştu.

Ramazanın ruhunu gerek iftarlar gerekse diğer faaliyetlerle en üst seviyeye taşıyacaklarını işaret eden Başkan Zolan, şunları kaydetti:

"Allah'ım bu mübarek ayda huzur ve mutluluk içinde ibadet etmeyi bizlere nasip etsin, yaptığımız ibadetler ve hayırları kabul ve makbul eylesin. Hepimiz birbirimize sahip çıkalım ve bu kutsal ayı en güzel şekilde bir ve beraber yaşayalım. Herkese şimdiden hayırlı ramazanlar diliyorum." - DENİZLİ