Denizli Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında Fatih Mahallesi\'nde İftar Sofrası Kurdu

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Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayında gelenekselleştirdiği iftar sofrası bu kez Fatih Mahallesi'nde kuruldu. Yeni dönemle ilgili çok güzel projeleri olduğunu belirten Başkan Zolan, "Denizli'miz daha iyiye, daha güzele gitsin istiyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede düzenleyeceği iftar sofrası bu kez Fatih Mahallesi'ne taşındı. Binlerce vatandaşın paylaştığı gönül sofrasına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, mahalle muhtarları, davetliler ve binlerce mahalle sakini katıldı. Fatih Kapalı Pazaryeri'nde kurulan gönül sofrasına iftar öncesi gelen Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, mahalle sakinleriyle tek tek selamlaşarak ramazanlarını tebrik etti. Binlerce hemşehrisi ile birlikte dua edip orucunu açan Başkan Zolan, burada yaptığı açıklamada geleneksel hale getirdikleri mahalle iftarlarına Fatih Mahallesi ile devam ettiklerini belirterek, vatandaşların yoğun katılımından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Fatih mahallemiz en üst seviyede hizmet aldı"

Denizli'de iftar geleneğini devam ettirmek istediklerini kaydeden Başkan Zolan, "Amacımız tüm mahalle sakinlerimizi aynı sofrada buluşturmak ve sofralarına misafir olmak, birlik ve beraberliği, dayanışmayı en üst seviyeye çıkarabilmek. Ramazan ayının bu manevi atmosferini yaşayan çocuklarımız ileride bu güzel buluşmalarda yaşadığı hatıralarını anlatacaklardır" dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Fatih Mahallesi'ne altyapı başta olmak üzere üstyapı, doğalgaz, kapalı pazaryeri gibi yatırımları anlatan Başkan Zolan, "Fatih mahallemiz en üst seviyede hizmet aldı. Fatih'te inşallah çok güzel şeyler yapacağız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Kısa süre önce açılışını yaptığımız Baraj Çevre Yolu, Fatih Mahallemize nefes olmuştur. Fatih Mahallemiz ve tüm Denizli'miz daha iyiye, daha güzele gitsin istiyoruz. Güzellikleri çoğaltalım gayesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ