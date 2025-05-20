Denizli Çerkes Derneği\'nden Çerkes Soykırımı\'nın Tanınması Talebi

DENİZLİ (İHA) – Denizli Çerkes Derneği, tarihi adaletsizliğin resmi düzeyde yerini bulması, Çerkes sürgün ve soykırımının resmi olarak tanınması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) başvuruda bulundu. Dernek Başkanı Erkan Eş, "Türkiye Cumhuriyeti tarafından net olarak Çerkes sürgün ve soykırımının tanınmasını istiyoruz" dedi.

Denizli Çerkes Derneği olarak, tarihi adaletsizliğin artık resmi düzeyde de yerini bulması için bir çalışma başlattıklarını belirten Denizli Çerkes Derneği Başkanı Erkan Eş, "300 yıl süren Çerkes-Rus savaşının son bulması sürecine kadar yaşanan, Ruslar tarafından atalarımıza uygulanan Çerkes soykırımı, bizler için sadece geçmişin trajedisi değil, aynı zamanda geleceğin de sorumluluğudur. Her yıl 21 Mayıs'lar da çeşitli kurumlarımız tarafından bazı anma etkinlikleri düzenlenmektedir. Ancak bu Çerkes soykırımı ile ilgili yapılan çalışmaların, aynı zamanda somut adımlarla da desteklenmesi gerektiği bir gerçektir. Bu sebeple bizler de Denizli Çerkes Derneği olarak, tarihi adaletsizliğin artık resmi düzeyde de yerini bulması için bir çalışma başlattık. Bu inançla daha önce Gürcistan Parlamentosu, Ukrayna Parlamentosu tarafından tanınan Çerkes soykırımının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvurumuzla, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizden de tanınması için bir resmi talipte bulunduk. Bu talebimizde net olarak Çerkes sürgün ve soykırımının tanınmasını istiyoruz. Attığımız bu adımla birlikte, diğer Çerkes kurumlarımızın da bu minvalde devletler düzeyinde adımlar atmasını sağlamak ve bütün Çerkes halkının, bütün Türkiye halkının, bu soykırımdan, bu insanlık dışı yaşanan katliamdan haberdar olmasını sağlamaktır. Dünyadaki en çok Çerkes nüfusunun yaşadığı Türkiye Cumhuriyeti'nde de Çerkes yurttaşlarının bu talebini görmezden gelmemesini ve bu minvalde adımlar atılmasını gerçekten içtenlikle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Er'den davet

Başkan Er, 21 Mayıs 1864 Çerkes Soykırımı ve Sürgününün 161.yıl dönümü nedeniyle gerçekleşecek anma törenine tüm Denizlilileri davet etti. Erkan Eş, anma töreni kapsamında 21 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00'da Atatürk Parkından başlayacak olan yürüyüşün Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde son bulacağını ve burada konutla ilgili açıklama yapılacağını söyledi. - DENİZLİ