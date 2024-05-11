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Denizli'de 2 bin kişiye ücretsiz meyve dağıtıldı

DENİZLİ - Denizli Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği (DEMESKO), Delikli Çınar Meydanı'nda anlamlı bir etkinliğe imza attı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve dernek yöneticileri tarafından 2 bin paket meyve, halka ücretsiz olarak dağıtıldı.

DEMESKO Başkanı Halil Öztürk, yaptığı açıklamada, üreticilerin daha fazla kazanması ve halkın daha uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmesi amacıyla yola çıktıklarını vurguladı. Öztürk, bu tür etkinliklerle Denizli'nin üretim potansiyeline dikkat çekmeye çalıştıklarını belirtti. Meydanı dolduran kalabalığa seslenen Öztürk, Denizli'nin bereketli topraklarında yetişen ürünlere olan güvenlerinin altını çizdi. Öztürk, "Denizli'miz farklı özellikleriyle her alanda ön plana çıkıyor. Denizli tarımda da çok iyi durumda olan bir şehirdir. En iyi erik, en iyi kiraz Denizli'de yetişmektedir. Bu özelliğiyle ilimizi ön plana çıkarma amacındayız. Diğer taraftan, halkımızın bu değerleri daha uygun fiyatlara ulaşabilmesi için mücadele edeceğiz. Bunu sağlarken üreticimizin de en iyi şekilde kazanması hedefindeyiz. Bu hedeflerimize ulaşabilmek ve farkındalık oluşturabilmek için bu etkinliği düzenledik. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımızın da desteğiyle bu amacımıza ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

DEMESKO'nun bu anlamlı faaliyetine destek veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise, üreticilerin ve tüketicilerin yanında olduklarını ifade etti. Çavuşoğlu, DEMESKO'nun amaçlarına destek olacaklarını ve Denizli'nin tarımsal potansiyelini daha geniş kitlelere tanıtmak adına iş birliği içinde olacaklarını dile getirdi.