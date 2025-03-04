Denizli\'de 2024 Evlilik ve Boşanma İstatistikleri

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Denizli'de 2024 yılında 7 bin 254 kişi evlenirken, 3 bin 53 çift ise boşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Evlenme ve Boşanma istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Denizli'de 2024 yılında evlenen çiftlerin sayısı 7 bin 254 çift olurken, boşanma oranı bir önceki yılda 2 bin 766 çift iken 2024 yılında 287 çift artarak 3 bin 53 çift oldu.

Öte yandan Denizli'de 2024 yılında evlenen çiftlerden 82 çift akraba evliliği olurken, akraba evlilik oranı yüzde 1.1 oldu. - DENİZLİ