Denizli'de 2024 Evlilik ve Boşanma İstatistikleri - Son Dakika
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Denizli'de 2024 Evlilik ve Boşanma İstatistikleri

Denizli\'de 2024 Evlilik ve Boşanma İstatistikleri

Denizli'de 2024'te 7,254 çift evlenirken, 3,053 çift boşandı; akraba evliliği oranı %1.1.

04.03.2025 13:46
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Denizli'de 2024 yılında 7 bin 254 kişi evlenirken, 3 bin 53 çift ise boşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Evlenme ve Boşanma istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Denizli'de 2024 yılında evlenen çiftlerin sayısı 7 bin 254 çift olurken, boşanma oranı bir önceki yılda 2 bin 766 çift iken 2024 yılında 287 çift artarak 3 bin 53 çift oldu.

Öte yandan Denizli'de 2024 yılında evlenen çiftlerden 82 çift akraba evliliği olurken, akraba evlilik oranı yüzde 1.1 oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli'de 2024 Evlilik ve Boşanma İstatistikleri - Son Dakika

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