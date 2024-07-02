Denizli'de 4 kaymakam ve 2 vali yardımcısının görev yeri değişti

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Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Denizli'de görev yapan 4 kaymakam ve iki vali yardımcısının görev yeri değişirken, Denizli'ye bir yeni vali yardımcısı atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle 302 mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı ve kaymakamların atamaları yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Denizli'de ataması yapılan Vali Yardımcısı ve kaymakamların isimleri ve görev yerleri şöyle:

Bitlis- Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir Tavas Kaymakamlığına, Diyarbakır- Çermik Kaymakamı Vahit Yılmaz Honaz Kaymakamlığına, Denizli Çameli Kaymakamı Hüseyin Kamil Sözen Ardahan- Posof Kaymakamlığına, Denizli-Bozkurt Kaymakamı Metehan Toy Kırıkkale- Çelebi Kaymakamlığına, Denizli Vali Yardımcısı Rıza Dalan Samsun Vali Yardımcılığına, Malatya Vali Yardımcısı Kenan Eskin Denizli Vali Yardımcılığına ve Denizli Vali Yardımcısı Mehmet Okur Bursa- Mustafakemalpaşa Kaymakamlığına atandı. - DENİZLİ