Denizli'de 7 Katlı Binada Yangın: Mahsur Kalanlar Kurtarıldı - Son Dakika
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Denizli'de 7 Katlı Binada Yangın: Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir rezidansın çamaşırhanesinden çıkan yangında, üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında can kaybı veya yaralanan olmadığı bildirildi.

02.02.2025 21:06  Güncelleme: 21:46
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(DENİZLİ) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 7 katlı bir binada yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekibi tarafından kurtarılırken, binanın çamaşırhanesinden çıktığı belirtilen yangın söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi 6653 Sokak'ta akşam saatlerinde, 7 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalanları kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar sonucu yangın söndürülürken, mahsur kalanlar da kurtarıldı.

"Yaralanma ve can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir"

Yangına ilişkin X hesabından açıklama yapan TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "Geçmiş olsun Denizli'm.  Pamukkale ilçemiz sınırlarında üniversite kavşağında bir rezidansın çamaşırhane bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir. Tüm itfaiye ekibine emekleri için teşekkür eder, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Denizli'de 7 Katlı Binada Yangın: Mahsur Kalanlar Kurtarıldı - Son Dakika

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