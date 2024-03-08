Denizli\'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör\'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

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Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, liderliğinde 2002'den bu yana hem temel insan hakları, hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi adına kadının hayatın her alanında aktif rol almasına ve karar alma mekanizmalarına katılımına yönelik pek çok düzenleme yapıldı" dedi.

Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Fedakarlığın ve duyarlılığın sembolü tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan İl Başkanı Güngör, "Anayasadaki eşitlik ilkesi, Türk Ceza Kanunu'nda töre ve namus cinayeti cezalarının artırılması, İş Kanunu'nda eşit işe eşit ücret düzenlemesi, doğum izinleri başta olmak üzere, aile ve iş yaşamı uyumlaştırılmıştır. Bunun yanı sıra engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik imkanı ve benzeri birçok düzenleme AK Parti döneminde hayata geçirilmiştir. Böylelikle eşitlik başta olmak üzere kadının güçlendirilmesi yasal güvence altına almıştır. AK Parti olarak eğitimi, en önemli fırsat eşitliği aracı olarak kabul ettik. Bu noktada önemli adımlar attık. Biliyoruz ki kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe iş gücüne katılım oranı artıyor. Siyasette de kadınlarımıza en çok pozitif ayrımcılık yapan parti AK Parti'dir. Fedakar kadınlarımız bunu çok iyi bildiği için akın akın partimize gelmektedir. Denizli AK Parti teşkilatında 65 bin kadın üyemiz bulunmaktadır. TBMM çatısı altında da AK Parti'nin 50 kadın milletvekili görev yapmaktadır. Cenneti annelerin ayakları altına seren bir dinin mensupları olarak bizler kadınlarımız için ne yapsak azdır. Bu özel gün vesilesi ile attığım her adımda bana güç veren, ilgisini ve desteğini eksik etmeyen eşim Çiğdem hanıma yürekten teşekkür ediyor, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - DENİZLİ