Denizli'de Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
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Denizli'de Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, bisikletli farkındalık yürüyüşü ile coşku içinde başladı. Başkan Çavuşoğlu, doğanın korunması ve sürdürülebilir kentsel hareketlilik konularında vatandaşlara seslendi.

17.09.2024 19:46
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Bisiklet binen Başkan Çavuşoğlu hareketliliğe dikkat çekti

Denizli'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri başladı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Avrupa Hareketlilik Haftası gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşü ile başladı. Bisiklet binerek çevrenin hayati öneminden bahseden Başkan Çavuşoğlu, "Doğa atalarımızdan miras değil, çocuklarımızın bize emanetidir" dedi.

Sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda farkındalık kampanyası olan Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamaları Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği farkındalık yürüyüşü ile coşku içinde başladı. Avrupa çapında kutlanan etkinlik kapsamında ilk olarak Enverpaşa Caddesi'nden (Eski Özel İdare Önü) başlayarak Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde Delikliçınar Meydanı'na kadar süren kortej düzenlendi. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Renkli ve yoğun ilgi gören yürüyüşün ardından Delikliçınar Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahsetti. İklim krizleri, fosil yakıtların getirdiği olumsuzluklar gibi çevre sorunlarına da değinen ve çevrenin hayati öneminden bahseden Başkan Çavuşoğlu, "Doğanın korunmasıyla ilgili hepimizin büyük sorumlulukları var. Doğa bize babalarımızdan, dedelerimizden miras değil, gelecekte çocuklarımızın emaneti olduğu bilinciyle hareket etmemiz gerektiği düşüncesi içerisinde bu haftanın daha hareketli, daha görünür ve herkes tarafından bilinir bir hale getirilmesi için hep beraber bir çaba içerisine girdik" dedi.

Su tasarrufu ve toplu ulaşıma dikkati çekti

Bu anlamda Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bir yol haritası çizdiklerini aktaran Başkan Çavuşoğlu, hemşehrilerini su tasarrufu konusunda duyarlı olmaya davet etti. Toplu ulaşımda özellikle yakıt tasarrufu anlamında bazı düzenlemelere de gittiklerini anımsatan Başkan Çavuşoğlu, "Bu şehirde daha az yakıt tüketerek daha maksimum hizmete ulaşma noktasında bir çaba içerisindeyiz. Tabii ki her çabamızın karşılığında bazı ufak da olsa memnuniyetsizlik oluşturduğumuzun da farkındayız. Ama bugünkü küçük memnuniyetsizlikler emin olun gelecekte bu doğanın ve ülkenin korunmasına bir mihenk taşı olacaktır" dedi.

"Çevremize, doğamıza sahip çıkılan bir Denizli inşa edeceğiz"

Kenti güzelleştirmek ve sahip çıkmak adına sadece Büyükşehir Belediyesinin değil herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirten Başkan Çavuşoğlu, "Bu şehri güzelleştirmek ve bu şehre sahip çıkmak bizlerin ellerindedir. Bu şehrin tamamının buna sahip çıkması gerekiyor. Bu haftadan sonra yayalaşmayı arttıracağız. Toplu ulaşımda yeni projelerle ilgili çalışmalarımız var. Artık bundan sonra toplu ulaşımı hep beraber kullanmayı arttıracağız. Çevremize, doğamıza sahip çıkılan bir Denizli inşa edeceğiz. Bizim bununla ilgili sizlere güvenimiz, kendimize inancımız tam" ifadelerini kullandı.

Başkan Çavuşoğlu bisiklete bindi

Konuşmanın ardından her yıl farklı bir tema ile kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 2024 yılı teması "Paylaşımlı Kamusal Alanlar" kapsamında Delikliçınar Meydanı'nda hazırlanan stantları gezen Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu ve beraberindekiler burada çocuklarla boyama etkinliğine katıldı. Toplu taşımada farkındalık amaçlayan belediye otobüsünü graffiti sanatçısı ile birlikte boyayan Çavuşoğlu daha sonra yaya durağı noktaları ile ilgili anket çalışmasına katılan ve görüşlerini paylaşan vatandaşlarla sohbet etti. Meydanda kurulan bisiklet parkurunda çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Çavuşoğlu, bisiklete binerek sağlıklı bir yaşam için pedal çevirdi.

Dolu dolu bir hafta Denizlilileri bekliyor

Öte yandan hafta boyunca Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda bisiklet eğitimleri, Delikliçınar Meydanı'nda bisiklet tamir istasyonu kurulması, Çocuk Resim Atölyesi, Canlı performans- otobüs boyama, Bisikoop etkinliği, Toplu Taşımayı Keşfediyorum, İncilipınar Parkı'nda yoga ve zumba etkinlikleri gerçekleştirilecek. Trafik Eğitim Parkı'nda bisiklet eğitimine katılanlara 20 Eylül Cuma günü saat 18.00'de katılım belgeleri verilecek. 22 Eylül Pazar günü ise Çamlık Caddesi'nde canlı müzik, duvar boyama etkinliği, bisiklet tamir istasyonu kurulması, otobüsümü tasarlıyorum çocuk resim sergisi, boyama atölyesi, badminton, Tek pota basketbol, bardak ve pinpon oyunu, mas güreşi, masa tenisi, dart oyunu, palyaço, sosis balon ve yüz boyama, ahşap anahtarlık boyama, taş boyama atölyeleri, çocuk dans atölyesi ve çeşitli etkinlikleri ile festival havasında bir gün yaşanacak.

Kaynak: İHA

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