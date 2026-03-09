Denizli'de Depremde Yaşlı Çift Evlerinin Önünde Bekliyor - Son Dakika
Denizli'de Depremde Yaşlı Çift Evlerinin Önünde Bekliyor

Denizli\'de Depremde Yaşlı Çift Evlerinin Önünde Bekliyor
09.03.2026 16:44
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde depremde evleri hasar gören yaşlı çift, yetkililerin uyarılarına uyuyor.

Denizli'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören yaşlı çift, yetkililerin girilmemesi için uyardıkları evlerinin önünde bekliyor.

Denizli'nin Buldan ilçesi Yenicekent merkez üssü olan 5.1 büyüklüğündeki deprem, çevre ilçeleri de etkiledi. Depremin ardından Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD ekipleri tarafından yapılan taramalar kapsamında pek çok yapıda hasar oluştuğu öğrenildi. Depremin ardından evleri hasar gören Hasan ve Neslihan Çamdere çiftinin Buldan ilçesi Çamköy Mahallesi'ndeki evleri de depremde hasar gördü. Kerpiç yapıdan oluşan evin alçı ve sıvasının depremin etkisiyle döküldüğü, duvarlarda çatlaklar oluştuğu görüldü. Yapılan kontrollerde hasarlı olduğu için içeriye girilmemesi uyarısında bulunan Çamdere çifti ise uyarıları dikkatle uyuyor. Hasar gören yapılarının karşısında oturan Hasan Çamdere, "Evimizde oturuyorduk. Eşime çay yapmasını söyledim. O mutfağa gitti. O sırada aniden büyük bir gürültüyle sallantı başladı. Dışarıya kaçmayı düşündük ama yaşlı olduğumuz için ve eşimin dizlerinde platin olduğu için hızlı hareket edemedik. O sırada evin başımıza yıkılacağını düşündüm. Allaha şükür yıkım olmadan dışarıya çıktık. Evdeki hasar tespiti için gelen ekipler bize 'içeriye girmek yasak' dedi. Evde hasar çok. Artçılar da olmaya devam ediyor. Kısa süre içerisinde 8 tane artçı saydım. Evin içerisine su içmeye dahi giremiyoruz. Bahçeye oturduk bekliyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Denizli, Deprem, Buldan, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
