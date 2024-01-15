 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Denizli'de Engelli Genç Kızın Öğretmenlik Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de Engelli Genç Kızın Öğretmenlik Hayali Gerçek Oldu

Denizli'de el ve ayaklarını kısıtlı kullanabilen bir genç kızın öğretmenlik hayali, Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut'un desteği ile gerçekleşti. Saliha Karaduman adlı genç kızın formasyon eğitimlerini tamamlamasının ardından Çivril'deki bir okulda resim kursu açıldı. Karaduman, kurs sayesinde kendini geliştirip yetenekli öğrencilere yardımcı olacak.

Denizli\'de Engelli Genç Kızın Öğretmenlik Hayali Gerçek Oldu
15.01.2024 - 10:58,
Abone Ol

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de el ve ayaklarını kısıtlı kullanabilen 29 yaşındaki genç kızın öğretmenlik hayali, Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut'un desteği ile gerçek oldu.

Çivril'in Irgıllı mahallesinde yaşayan El ve ayak bileklerindeki kasları gelişmeyen polinöropati hastası Saliha Karaduman, hayallerine kavuştu. Üniversite eğitimi sonrasında ailesinin yanına dönen ve odasında kıyafet tasarımı modelleri çizen Saliha Karaduman, sosyal hayata katılmak ve resim yeteneğini öğrencilere aktarmak istediğini belirtmişti. Afyon Kocatepe Üniversitesi Moda tasarım bölümü mezunu olan Saliha Karaduman tek başına yürüyemediği için odasından çıkmamaktan ve resim konusunda yetenekli öğrencilere faydalı olamamaktan şikayetçiydi.

Saliha'nın isteğine kayıtsız kalmayan Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut, Saliha'nın formasyon eğitimlerini almasının ardından yaşadığı mahallede öğrenciler için resim kursu açılmasına öncülük etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı proje kapsamında Irgıllı İlkokulu ve Ortaokulunda öğrenim gören ve resim yeteneği olan yaklaşık 20 öğrenci için okulda resim kursu açıldı.

Kursta Saliha Karaduman'ı ziyaret eden Kaymakam Hasan Akbulut, kurs ve öğrenciler hakkında eğitmen Saliha Karaduman'dan bilgi aldı. Kaymakam Hasan Akbulut resim kursuna katılan öğrencilerle yakından ilgilenerek bir süre derse iştirak etti.

Kursta eğitim vermekten ve hayaline kavuşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Saliha Karaduman, kursun açılmasında verdiği destekten dolayı kaymakam Hasan Akbulut ve idarecilere teşekkür ederek "üniversite eğitimimden sonra en çok yapmak istediğim şeyi yapmam için destek olan, imkan sağlayan başta kaymakamımız olmak üzere tüm idarecilerimize teşekkür ederim. Kurs sayesinde hem kendimi geliştirip hem de yetenekli öğrencilerin yolunu açmaya çalışacağım" dedi.

Kaymakam Hasan Akbulut'un Irgıllı ziyaretinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ziya Kocakaplan ile şube müdürleri de hazır bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Denizli, Irgıllı, Çivril, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli'de Engelli Genç Kızın Öğretmenlik Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika


12:15
MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56
Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:31
Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
11:31
Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı
11:08
Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı
11:08
Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
11:07
Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler
10:56
İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü

Son Dakika
12:15 MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:31 Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
11:31 Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı
11:08 Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı
11:08 Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
11:07 Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler
10:56 İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü
10:45 Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor
10:30 Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 12:44:50. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Engelli Genç Kızın Öğretmenlik Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement