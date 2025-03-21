Denizli'de Ormancılık Gününde 15 bin 300 fidan toprakla buluştu - Son Dakika
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Denizli'de Ormancılık Gününde 15 bin 300 fidan toprakla buluştu

Denizli'de Ormancılık Gününde 15 bin 300 fidan toprakla buluştu 2025 yılı sonunda Denizli'de 2 milyonu aşkın fidan toprakla buluşacak 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında Denizli Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerde şehit aileleri, her yaştan öğrenci ve...

21.03.2025 13:38  Güncelleme: 13:40
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Denizli'de Ormancılık Gününde 15 bin 300 fidan toprakla buluştu

2025 yılı sonunda Denizli'de 2 milyonu aşkın fidan toprakla buluşacak

DENİZLİ - 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında Denizli Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerde şehit aileleri, her yaştan öğrenci ve vatandaşın katılımıyla 'Gıda ve Orman' temasına uygun 15 bin fidan toprakla buluştu.

Dünya Gıda ve Tarım Örgütü tarafından 1971 yılından itibaren 21 Mart Dünya Ormancılık Günü olarak ilan edilmesinden bu yana Dünyada ve Türkiye de Ormancılık Günü ve Ormancılık Haftası olarak kutlanıyor. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü 21 Mart Dünya Ormancılık Günü etkinlikleri kapsamında Denizli'de 15 lokasyonda 15 bin 300 fidanı toprakla buluşturdu. Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yer alan ağaçlandırma alanında gerçekleşen etkinliğe Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, il protokolü, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve beraberindekiler şehit aileleri ile birlikte toprakla buluşturduğu fidanı suladı. Bu yılki etkinliklerde 'Gıda ve Orman' temasına uygun ağaçlar toprakla buluşturuldu. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra, STK'lar, kamu kurum ve kuruluşlarından onlarca katılımcı servi, çam, defne, lavanta, kekik, adaçayı, biberiye gibi 2 bin 300 adet fidanı toprakla buluşturdu.

"2025 yılında 2 milyon 700 bin fidanı Denizli'mize kazandıracağız"

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, "Bugün ormancılık için özel bir gün. Dünya'da da ormancılık haftası olarak 1970 yılından beri kutlanan bir gün. Bizlerde bu vesileyle Tarım ve sanayi temalı olarak bugün buraya toplamda 2 bin 300 adet çam, selvi, lavanta ve biberiye gibi hem orman ağacı hem tıbbi aromatik bitkiler gibi bitkilerle sahamızı ağaçlandırıyoruz. Denizli genelinde bugün 15 farklı yerde 15 bin fidanımızı toprakla buluşturacağız. Genel anlamda da 2025 yılında 2 milyon 700 bin fidanı Denizli'mize kazandıracağız. Bugün burada 7'den 70'e her yaştan vatandaşımız var. Şehit ailelerimizi unutmadık onlarda buradalar. Denetimli Serbestlikte kalan vatandaşlarımızda, Sivil toplum Kuruluşlarımızla burada güzel bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: İHA

Etkinlikler, 21 Mart, Denizli, Tarım, Çevre, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli'de Ormancılık Gününde 15 bin 300 fidan toprakla buluştu - Son Dakika

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