Denizli\'de Şeniz Doğan için gözaltı sonrası destek mitingi düzenlendi

(DENİZLİ) - Denizli Merkezefendi İlçesi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın gözaltına alınması nedeniyle Yeni Parti Denizli İl Başkanlığı tarafından destek mitingi düzenlendi. Yağmur altında toplananlar Doğan'ın gözaltına alınmasını protesto etti.

Denizli'de Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren vatandaşlar, sağanak yağışa rağmen belediye binası önünde eylem yaptı.

Yeni Parti Denizli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın açıklamasına, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Yeni Parti Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yeni Parti Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum yaptığı açıklamada "Bu şafak operasyonları ne bu halkın direncini ne de Merkezefendililerin iradesini zapt edebilecektir. Şeniz Başkanımız, gücünü de yetkisini de halktan almaktadır. Halkın desteği bizimledir. Şeniz Başkan'ın suçu nedir?" dedi.

Şeniz Doğan'ın Denizli ve Merkezefendi halkına selamını da ileten Horzum, Başkan Doğan'ın "Merkezefendi ve Denizli'ye selam söyleyin. Benden dualarını esirgemesinler. Ben halkımlayım, ben vatandaşımlayım" dediğini aktardı.