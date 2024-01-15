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Denizli'de sokak ortasında bıçaklı saldırı kamerada: 2 yaralı - Son Dakika
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Denizli'de sokak ortasında bıçaklı saldırı kamerada: 2 yaralı

Denizli'de iki grubun sokak ortasındaki kavgasında bir kişinin tartıştığı gence ekmek bıçağı ile saldırması güvenlik kameralarına yansıdı. Kavgada 2 yabancı uyruklu şahıs yaralandı. Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli\'de sokak ortasında bıçaklı saldırı kamerada: 2 yaralı
15.01.2024 - 13:05,
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Denizli'de sokak ortasında bıçaklı saldırı kamerada: 2 yaralı

DENİZLİ - Denizli'de iki grubun sokak ortasındaki kavgasında bir kişinin tartıştığı gence ekmek bıçağı ile saldırması güvenlik kameralarına yansıdı. Kavgada 2 yabancı uyruklu şahıs yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki genç grup arasında henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği henüz öğrenilmeyen şahıslar, yabancı uyruklu olduğu belirtilen Ali A., ve Horjat A.'ya saldırdı. Kavgada şahıslardan biri iki yabancı uyruklu genci bıçakla yaraladı. Yere düşen genci tekme, yumruk ve bıçakla saldıran gençler, daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan iki genç ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavga anları bir işyerine ait güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde 3 kişinin bir kişiye saldırdığı, aldığı darbeler sonucu yere düşen gencin tekme ve yumruklarla darp edildiği görülüyor. Elinde ekmek bıçağı bulunan bir genç ise attığı tekmeyle öfkesini alamayınca yerdeki şahsa bıçakla vurduktan sonra kaçması dikkat çekti. Darp edilen gençlerin arkadaşı ise kavga ettikleri şahısların bıçakla saldırdığını birkaç yumruk attıktan sonra olay yerinden kaçtığını söyledi.

Öte yandan, yaralı gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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