Denizli'de Tütün Üreticilerinden Avans Tepkisi - Son Dakika
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Denizli'de Tütün Üreticilerinden Avans Tepkisi

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Denizli'de altı ilçe belediye başkanı, tütün üreticilerinin firmalardan avans alamaması üzerine ortak bir açıklama yaparak, avans alamayan üreticilere sözleşmelerini iptal etme çağrısı yaptı. Belediyeler, tütün üreticilerinin yaşadığı belirsizliklere dikkat çekerek, üreticileri desteksiz bırakmadıklarını vurguladı.

23.04.2025 10:18  Güncelleme: 11:47
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(DENİZLİ) - Denizli'de tütün üreticilerinin firmalardan avans alamaması üzerine bir araya gelen 6 ilçe belediye başkanı ortak bir açıklama yaparak, avans alamayan üreticilere "sözleşmenizi iptal edin" çağrısında bulundu.

Denizli'nin Kale, Tavas, Acıpayam, Beyağaç, Serinhisar, Buldan ve Uşak'ın Eşme ilçesinde tütün üreticilerinin sözleşme yaptıkları firmalardan avans alamaması üzerine, Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, Beyağaç Belediye Başkanı Sezai Tütün, Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın, Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Serinhisar Belediye Başkanı Osman Kılıç ve Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan Denizli bir araya gelerek ortak bir açıklama yaptı.

Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında, belediye başkanları üreticilerin yanında olduklarını dile getirdi.

Belediye başkanlarının ortak açıklamasını okuyan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, şunları söyledi:

"Bugün burada yalnızca bir belediye başkanı olarak değil, yıllarını tütün tarlalarında geçirmiş bir emekçi, bu toprakların çocukları olarak konuşuyoruz. Biz tütünün ne demek olduğunu bilenlerdeniz. Tütün, bu memlekette sadece bir bitki değil, binlerce ailenin umudu, geçim kaynağı, alın teridir. Ne yazık ki bu yıl, yıllardır üreticiyle kurulan güveni ayakta tutan bir gelenek bozuldu. Tütün firmaları, dikim öncesi üreticiye her yıl verdiği avanslar bu kez vermiyor. Çiftçi tarlasına giremeden borçla, belirsizlikle baş başa bırakılmış durumda. Mazot, gübre, işçilik. Her şey ateş pahası. Ama üreticiye dikim öncesinde bir kuruş avans yok. Bu açıkça üreticiyi yok saymaktır. Bu, köylünün emeğine yapılan bir ihanettir. Yıllardır sözleşme gereği piyasa fiyatının altında üreticinin tütününü alan firmalar avans ödemeyi değil, faizden gelir elde etmeyi tercih ediyorlar. Tütün üreticisinin hakkını yedirmeyeceğiz. Buradan tüm yetkililere ve firmalara sesleniyoruz, Tütün üreticisini daha ne kadar görmezden geleceksiniz? Çiftçiye umut değil, borç ve belirsizlik veriyorsunuz."

"Üreticinin tütününü 350 TL'den biz alacağız"

Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, Ege'de üretilen 35 ton tütünün 20 tonunun Denizli'de üretildiğini belirtti. Hayla, üreticilere sözleşmelerini feshetme çağrısı yaparak, "Tüm üreticilerimize buradan sesleniyoruz; firmalar eğer avansı vermezse sözleşmelerinizi geri alın. Başka üç beş şirketle görüştüm. Eğer avans almadan üretim yapacaksak onların hepsine buradan söz veriyorum, kasım ayında tütünlerinizi 350 lira olmak kaydıyla biz alacağız" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Denizli'de Tütün Üreticilerinden Avans Tepkisi - Son Dakika

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