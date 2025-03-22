Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası İftar Yemeği Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika
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Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası İftar Yemeği Geleneği Devam Ediyor

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası İftar Yemeği Geleneği Devam Ediyor

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği tarafından bu yıl da gerçekleştirilen iftar yemeği, Denizli'deki esnaflar arasında sosyal bağı güçlendirmek amacıyla düzenlendi. Etkinliğe çeşitli yerel yöneticiler ve çok sayıda esnaf katıldı.

22.03.2025 14:01  Güncelleme: 14:06
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Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (DESOB) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeği bu Ramazan ayında da devam etti.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği tarafından her yıl Ramazan ayında düzenlenen iftar yemeği bu yılda gerçekleştirildi. Denizlili esnaflar arası sosyal bağı güçlendirmek amacıyla Denizli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Denizli İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Beyağaç Belediye Başkanı Sezai Pütün, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, SGK İl Müdürü Abdullah Mersin, Turizm İl Müdürü Hüdaverdi Otaklı, Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, ve esnafların katılımıyla gerçekleşti.

Yoğun katılımla gerçekleşen yemekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden DESOB Başkanı Mehmet Ali Erbeği, "Her yıl düzenlediğimiz iftar yemeğimiz kalabalık arkadaş çevremizden dolayı kalabalık oluyor bu yılda arkadaşlarımız bizleri yalnız bırakmadı. Bizim Denizli genelinde 70 bin esnafımız var. 500 tanede yöneticimiz var. Bu burada olmaları bizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Politika, denizli, Ekonomi, Yerel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası İftar Yemeği Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika

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