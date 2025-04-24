Denizli İdmanyurdu Şampiyonluk İçin Gün Sayıyor - Son Dakika
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Denizli İdmanyurdu Şampiyonluk İçin Gün Sayıyor

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TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grup lideri Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, şampiyonluk hedefi doğrultusunda son iki hafta için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak, ligin son maçı ve rakiplerin durumuna göre titiz bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

24.04.2025 12:32  Güncelleme: 12:37
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- Denizli İdmanyurdu, şampiyonluk için gün sayıyor

DENİZLİ - TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grup lideri Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, ligin sona ermesine 2 hafta kala şampiyonluk için gün sayıyor.

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta 28. hafta itibariyle; 20 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi alarak 65 puanla liderliğini sürdüren Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, Asarlıkspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşilköy Stadı'nda Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak nezaretinde yapılan antrenmanlarda futbolcuların çok istekli ve moralli oldukları görüldü.

Ligin son 3 haftasını değerlendiren Denizli İdmanyurdu Gürellerspor Teknik Sorumlusu Gökhan Kaynak, sezon başındaki şampiyonluk hedeflerine adım adım ilerlediklerini belirterek, "Bu hafta Didim Belediyespor ligden çekildiği için üç puanı üç golle aldık. Ligde liderliğimiz devam ediyor. Rakibimiz kendi evinde Kuyucakspor'u yendi. Onlar da Çivril'e gelecekler. Bizim maçlarımızı kazanmamız gerekiyor "dedi.

"Rakip Çivril'de puan kaybederse şampiyon oluruz"

"Biz bu hafta gene bay geçiyoruz eğer Çivril'e takılırlarsa son maçta bir puan yetecek" diyen Teknik Sorumlu Kaynak, "Çivril'e mağlup olurlarsa oynamadığımız hafta şampiyon olacağız. Çalışmalarımız en iyi olacak şekilde devam ediyor. 3 gün izinin ardından 4. gün antrenmanlara başladık. Son maçımız, şampiyonluk maçımız gibi hazırlanmak zorundayız. Oyuncularıma da böyle söylüyorum. 2 haftalık BAY süresi bizim için iyi olmuyor. Ligin artık son maçı, mazeretin olmadığı bir maça çıkacağız. Hem oyuncular açısından hem bizim açımızdan hem şehir açısından bence mazereti olmayan maç" diye konuştu.

"Çivril-Torbalı maçı çok önemli"

Ligin son maçı olan Asarlıkspor maçının önemine değinen Kaynak, "Eğer kazanmak zorunda olursak çıkıp kazanacağız. Ama rakibimizin oynayacağı maçlara bakalım. Belki de son Çivril'de oynanacak olan maç bizim maç oynamadan şampiyon olmamızı sağlayacak. Tabi bunu Pazar günü izleyip göreceğiz. Bunun yanında tabi lig de baktığımız zaman bizim için 4 haftadır 2-3 haftalık maç oynamadığımız bir süreç oldu. Ama çalışmak zorundayız. Konsantre olmak zorundayız. Bir maçımız kaldı. Çocuklarla da paylaşıyoruz. Dolayısıyla çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Son güne kadar da devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Gerekirse son maçımızı kazanarak kendi göbeğimizi kendimiz keseriz"

Ligin son maçı olan Asarlıkspor maçını kazanacak güçte olduklarına dikkat çeken Kaynak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Gönül ister ki son maçta kendi göbeğimizi kendimiz keselim. Son maçta çıkalım sahaya en iyi oyun en skorla şampiyon olalım. Çünkü şampiyonluğun tadı o zaman daha fazla oluyor. İnşallah öyle bir maç oynar son maçta şampiyon oluruz."

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Kaynak: İHA

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