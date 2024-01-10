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Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Üç Aylar ve Regaip Kandili Hakkında Mesaj Yayımladı - Son Dakika
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Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Üç Aylar ve Regaip Kandili Hakkında Mesaj Yayımladı

Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Üç Aylar ve Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Müftü Pamuklu, bu mübarek ayların rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girmiş olduğumuzu belirterek, Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olmalarının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, zalimlerin zulmünün İslam alemini etkilediğini ve bu dönemde tefekkür ederek hayatımıza temiz bir sayfa açmamız gerektiğini ifade etti. Pamuklu, Üç Aylar ve Regaip Gecesi'nin tüm İslam aleminin barış ve huzuruna vesile olmasını diledi.

Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Üç Aylar ve Regaip Kandili Hakkında Mesaj Yayımladı
10.01.2024 - 09:48,
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ı Kerim'in ittihadından uzak kalmalarından almaktadır" dedi.

Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, üç aylar ve Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Müftü Pamuklu, "Allah'ın bizlere ikramı, müminlerin baharı, Recep ayı ile birlikte üç ayların rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girmiş bulunuyoruz. Rızasını kazanıp, dünya ve ukbamıza yön vermede önemli bir yeri olan bu mübarek mevsime bizleri yeniden kavuşturduğu için Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz. Allah-ü Teala bazı mekanları diğer mekanlara üstün kıldığı gibi bazı zamanları da diğer zamanlara üstün kılmıştır. Bu kıymetli zamanlar, Cenab-ı Hakk'ın müminler için yarattığı, ruhen, fikren ve bedenen toparlanma mevsimidir. Öyle ki, Allah Rasulü bu kutlu zaman diliminin ilk ayı olan Recep ayı girdiğinde, 'Allah'ım; Recep ve Şaban'ı bizler için bereketli kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır' diye dua etmiştir. Recep ayında iki mübarek gece vardır. Bunlardan biri Regaib, diğeri ise Miraç gecesidir. İbadet ve taatin, hayır ve hasenatın Allah katında ihsan ve ikramlarla karşılık bulacağı bu gece, müminler için çok önemli fırsatları içinde barındırmaktadır. Miraç gecesi ise alemlere rahmet efendimiz Muhammed Mustafa'nın mescidi haramdan, etrafı mübarek kılınan Mescid-i Aksa'ya götürülüp oradan da Hakkın katına çıkarıldığı, Cemalullah ile müşerref olduğu, nice müjdeler ile ümmetine döndüğü gecedir. Bu mübarek aylardan Şa'ban-ı Şerifte, mağfiret ve arınma vesilesi olan Beraat Gecesi, Ramazan-ı şerifte ise bin aydan daha hayırlı olan, hakkı batıldan ayıran Furkan, burhan, insanları dünya ve ahiret saadetine erdiren, hidayet kaynağı Kuran-ı Kerimin indiği kadir gecesi vardır. Bu değerli paha biçilemez ömür sermayesinin en nadide anlarını en güzel şekilde değerlendirmemiz gerekir.

"Bu gün İslam alemi en müşkül dönemlerinden birini yaşamaktadır" diyen Müftü Pamuklu, "Dini ve insani değerleri alçakça ayaklar altına alan zalimlerin zulmü arşı titretmektedir. Zalimler mukaddes canları ve beldeleri kana boğarken, cesaretini Müslümanların dağınıklığından, Kur'an-ı Kerim'in ittihadından uzak kalmalarından almaktadır. Geliniz şu mübarek üç aylar da tefekkür ederek hayatımıza temiz bir sayfa açalım. Zulümleri ortadan kaldıracak bir şuura erişme gayreti içerisinde olalım. Cenabı Hakka tam bir imanla teslimiyet gösterelim. Bizleri affetmesi için Nasuh bir tövbe ve zikirle mevlamıza yalvaralım. Nefsimizin ve neslimizin ihyası için, Üsve-i Hasene olan Allah Resulünü rehber edinelim. Bu duygu ve düşüncelerle Üç Aylar ve Regaip Gecenizi en kalbi duygularla tebrik ediyor, bu gecenin başta ilimiz olmak üzere ülkemiz, gönül coğrafyamız Filistin (Gazze), Doğu Türkistan ve bütün İslam aleminin barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbelerinin ve dualarının kabul edilerek arınma ve affedilmelerine vesile olmasını, Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Üç Aylar ve Regaip Kandili Hakkında Mesaj Yayımladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Üç Aylar ve Regaip Kandili Hakkında Mesaj Yayımladı - Son Dakika
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