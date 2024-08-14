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Denizli iş dünyası Pamukkale için toplandı

DENİZLİ - Denizli Sanayici, Tüccar ve İşadamları Platformu, termal su rezervi giderek azalan dünyaca ünlü beyaz cennet Pamukkale'nin geleceği için bir araya geldi.

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan ve kentin önemli turizm merkezi Pamukkale'de son yıllarda yaşanılan su kaynaklarında azalışın ardından araştırmalar devam ediyor. Denizli Sanayici, Tüccar ve İşadamları Platformu her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan beyaz cennettin geleceği için toplandı.

"Son yıllarda yağışların azalması Pamukkale'yi de etkiledi"

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan ve kentin önemli turizm merkezi Pamukkale'de suyun azalmasının ardından çalışmaların devam ettiğini ve takipçisi olacaklarını belirten Tefenlili, "Denizli'mize, ülkemize hatta dünyaya ilgilendiren Pamukkale ile ilgili su konumuz vardı. Pamukkale bizim mirasımız bizimde torunlarımıza sağlam şekilde teslim edebilmek için neler yapabileceğimizi konuştuk. Gündemimizde su konusu sadece Pamukkale'de değil tüm tarımda da ve birçok yerde sorun halinde. Son yıllarda kuraklıktan sıkıntılar var ama Pamukkale'de suyunda azalması bize büyük araştırma yapmamıza gerektiriyor. Bu anlamda başta Valimiz, vekillerimiz, ilgili kurumlar ve bakanlıklarımızla çalışmalarımız devam ediyor. Görüşmeleri yapıyoruz, çalışmalarımız devam ediyor. Bunun altından tabi Turizm Kültür Bakanlığı ve ilgili genel müdürlükler bunun çalışmasını devam edecekler. Su her yıl 1992 yılından beri takip edilen rapor var elimizde. Buradaki rapor zaman zaman değişmeler göstermiş. Son yıllarda yağış azalması Pamukkale'de de gösteriyor. Bunu düzeltmek için çalışmaları devam ediyoruz. Bunun takipçisi olacağız" ifadelerinde bulundu.

"Biz sürdürebilir bir sonuç istiyoruz"

Toplantıların devam ettiğini ve sürdürebilir bir sonuç almak istediklerini belirten Tefenlili, "Devlet Su İşleri önden bizleri bilgilendirme yaptılar. Dün Ankara'da toplantı yapıldı. Buradan hocalarımızda gitti. Yarın Valiliğimiz başkanlığında daha da geniş bir toplantı yapılacak. Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanı, Üniversitemizden değerli hocalarımız toplantı da olacaklar. Pamukkale hepimizin onun için herkesin olduğu yerde bir patronun olması gerekiyor. Patron ise Valimiz. İnşallah sonuç alınacak. Biz sürdürebilir bir sonuç istiyoruz" dedi.