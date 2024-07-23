Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Garaibrahim sülalesi buluşması - Son Dakika
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Garaibrahim sülalesi buluşması

Denizli\'nin Acıpayam ilçesinde Garaibrahim sülalesi buluşması

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bulunan Ucarı Göledinde gerçekleşen Garaibrahim sülalesi buluşması renkli ve neşeli anlara sahne oldu. Garaibrahimler sülalesinin büyük bölümü, memleketleri olan Acıpayam ilçesine bağlı Kumafşarı Mahallesi'nde yaşıyor. Ucarı Göledinde gerçekleştirilen geleneksel buluşma, aile bağlarını güçlendirmenin yanı sıra kültürel mirasın yaşatılması açısından da önem taşıyor. Sülale üyeleri, doğanın güzellikleri arasında birlikte vakit geçirerek, unutulmaz anılar biriktiriyor. İsviçre, İstanbul ve Antalya'dan gelen aile fertlerini bir araya getirdiklerini ifade eden Ardahan Özen, 'Sülalemizin bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bugün burada bir araya gelerek geçmişten gelen bu güzel geleneği sürdürmek bize mutluluk veriyor. Rabbim, gelecek yıllarda da bu buluşmayı nasip etsin. Diğer sülalelere de böyle anlamlı bir birliktelik yaşamalarını tavsiye ederiz' şeklinde konuştu. - DENİZLİ

23.07.2024 14:50
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bulunan Ucarı Göledinde gerçekleşen Garaibrahim sülalesi buluşması renkli ve neşeli anlara sahne oldu.

Garaibrahimler sülalesinin büyük bölümü, memleketleri olan Acıpayam ilçesine bağlı Kumafşarı Mahallesi'nde yaşıyor. Ucarı Göledinde gerçekleştirilen geleneksel buluşma, aile bağlarını güçlendirmenin yanı sıra kültürel mirasın yaşatılması açısından da önem taşıyor. Sülale üyeleri, doğanın güzellikleri arasında birlikte vakit geçirerek, unutulmaz anılar biriktiriyor.

İsviçre, İstanbul ve Antalya'dan gelen aile fertlerini bir araya getirdiklerini ifade eden Ardahan Özen, "Sülalemizin bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bugün burada bir araya gelerek geçmişten gelen bu güzel geleneği sürdürmek bize mutluluk veriyor. Rabbim, gelecek yıllarda da bu buluşmayı nasip etsin. Diğer sülalelere de böyle anlamlı bir birliktelik yaşamalarını tavsiye ederiz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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