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Denizli'nin halk oyunları şampiyonları coşkuyla karşıladı

DENİZLİ - Sivas'ta düzenlenen Okullararası Gençler Düzenlemeli Dal Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri, Denizli'de büyük bir coşkuyla karşılandı.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Sivas'ta düzenlenen Okullararası Gençler Düzenlemeli Dal Türkiye Şampiyonası'nda 93.42 puanla Türkiye Şampiyonu olarak tarihe geçti. Üstelik bu başarı, okulun üst üste 3. kez Türkiye Şampiyonu olmasıyla dikkat çekti. Şampiyonluklarını Delikliçınar Meydanı'nda kutlayan öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, okulun sergilediği oyunun milli mücadeleyi birlik ve beraberliği simgelediğini belirterek, günümüzde birlik ve beraberliğe olan ihtiyacın büyük olduğunu vurguladı. Kişisel çıkarların bir kenara bırakılarak ülke için birlik ve beraberlik içinde adım atılması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, öğrencilere ve okul yönetimine teşekkür ederek, "Koreografisi, içeriyi ve topluma verdiği mesajla çok güzel bir gösteri hazırlamışsınız. Sadece kendimiz için değil bizden sonra gelecekler içinde bir şeyler yapmayı ve kendimiz için değil bizden başkaları için de yaşamayı öğrenmeliyiz. Hak ettiğiniz bir şampiyonluğu aldığınız için hepinizi kutluyorum" dedi.

Okul Müdürü Muslu Canlı da başarının gurur verici olduğunu belirterek, önlerindeki süreçte yeni başarılar elde etmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Öğrencilerin gösterdiği performansın takdire değer olduğunu söyleyen Canlı, "2024 yılında da Türkiye şampiyonu olmayı başardık. Zaten 4 yıldır Türkiye şampiyonluğunu ekibimiz elde ediyor. Bu süreç kolay olmadı. 8 yıldır verilen bir emek var. Güzel bir ekip oluşturduk. Bu başarının sadece okul için değil, tüm Denizli için önemli bir motivasyon kaynağı olması bizleri mutlu etti. Bu yılın ilk bölümünde 4'üncü Türkiye şampiyonluğumuzu. Kulüpler düzeyince iddiamız devam ediyor. İnşallah oradan da bir Türkiye şampiyonluğu daha gelecek" diye konuştu.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri ise, aldıkları şampiyonluk kupasıyla gurur duyduklarını ve Denizli halkına bu mutluluğu yaşatmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Başarılarının sırrının birlik ve beraberlik olduğunu belirten öğrenciler, bundan sonraki yarışmalarda da aynı ruhla mücadele edeceklerini kaydettiler.