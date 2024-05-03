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- Denizli OSB Ligi'nin şampiyonları belli oldu

DENİZLİ - 2023-2024 Denizli OSB Futbol Süper Lig ve Yükselme Grupları'nın şampiyonlarını belirlemek için final karşılaşmaları yapıldı. Bu yıl 19. kez düzenlenen turnuvada Yükselme Grubu şampiyonu Altınbaşak Tekstil, Süper Lig şampiyonu ise Mek Tekstil oldu.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün her yıl geleneksel olarak Amatör Spor Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği ve bu yıl 19.'su düzenlenen OSB Futbol Süper Lig ve Yükselme Ligi Grubu turnuvaları tamamlandı. Denizli OSB Spor Tesisleri'nde yapılan final müsabakaları ve ödül törenine; Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşen, Honaz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Pelin Yalçın, Honaz İlçe Nüfus Müdürü Hüseyin Yılmaz, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necip Filiz, Denizli OSB Bölge Müdürü ve Spor Tertip Heyeti Başkanı Ahmet Taş, firma sahipleri, sporcular ve aileleri katıldı.

Yükselme grubunun şampiyonu Altınbaşak Tekstil oldu

Kurumsal profesyonelliği sportif performansla buluşturan ve şirketlerin yeşil sahadaki buluşma adresi olan Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Ligi'nde Yükselme Grubu'nda 17 takım mücadele etmiş, Uspar Tekstil ve Altınbaşak Tekstil takımları finale kalmıştı. Kıran kırana geçen final maçında 4-1'lik skorla şampiyon Altınbaşak Tekstil oldu.

Süper Lig'de kazanan ise Mek Tekstil

14 takımın mücadele ettiği Denizli OSB Süper Ligi'ni grup birincisi olarak bitiren ve adını finale ilk yazdıran takım Mek Tekstil olmuştu. Final maçında Gökhan Tekstil ile karşılaşan Mek Tekstil 3-1'lik skorun ardından DOSB Süper Ligi Şampiyonluk Kupasının sahibi oldu.

Seyircilerin büyük bir coşku ile izlediği karşılaşmaların ardından ödül törenine geçildi. İlk olarak turnuvayı başarılı bir şekilde yöneten hakemlere ve sağlık personellerine ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen plaketlerini takdim etti. Yükselme Grubu'nda sadece 1 sarı kart ile turnuvayı tamamlayan Denizli OSB İtfaiye Müdürlüğü takımı "En Centilmen Takım" ödülünün sahibi oldu. Ödülü takım adına Denizli OSB İtfaiye Müdürü ve Takım Yöneticisi İsa Bay, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necip Filiz'in elinden aldı. Toplamda 24 gol ile turnuvanın en çok gol atan sporcusu Sirmersan Mermer takımından 17 forma numaralı Rasim Akkaya olurken "Gol kralı" ödülünü Başkan Vekili Filiz takdim etti.Turnuvanın en iyi kalecilerine verilen "Altın Eldiven" ödülünün Yükselme Grubu'ndaki sahipleri toplam 21 golü kalesinde gören Uspar Tekstil takımından Ali Aksoy ile Tosunoğlu Tekstil takımından Ramazan Aydın oldu. Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necip Filiz kazananlara ödüllerini takdim etti.

İlman, takımlara madalya ve kupalarını takdim etti

Yükselme Grubu'nu 5. sırada bitiren takım Tosunoğlu Tekstil, turnuvanın 4.'sü ise Sirmersan Mermer olurken plaketlerini Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman'dan aldılar. Nefes kesen turnuvanın 3.'lüğünü Kemal Uğurlu Tekstil, 2.'liğini ise Uspar Tekstil kazandı. İlman, takımlara madalya ve kupalarını takdim etti.

Yükselme Grubu birincisi Altınbaşak ödülüne kavuştu

Denizli OSB Ligi Yükselme Grubu şampiyonu olan Altınbaşak Tekstil sporcuları madalya ve şampiyonluk kupasını kaldırmaya hak kazandı. Ödüllerini Müdür İlman'dan alan takım coşku ile kutlama yaptı.

Süper Lig'de ödüller sahiplerini buldu

Ödül töreninde Yükselme Grubu'nun ardından Süper Lig kazananlarının ödüllerinin verilmesine geçildi. Turnuva boyunca sadece 6 sarı kart gören ve "En Centilmen Takım" ödülünü almaya hak kazanan Deniz Tekstil Konfeksiyon takımına kupasını Honaz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Pelin Yalçın verdi. Süper Lig'de 40 gol ile en çok gol atarak "Gol Kralı" unvanını ve ödülünü kazanan sporcu Gamateks Tekstil takımından 13 forma numaralı Serdar Oral oldu. Oral'a ödülünü Honaz İlçe Nüfus Müdürü Hüseyin Yılmaz takdim etti. Süper Lig'in en iyi kalecisi ve Altın Eldiven ödülünün sahibi Mek Tekstil takımından 01 forma numaralı Alim Aykan oldu. Kalesinde yalnızca 23 gol gören Aykan'a ödülü Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş verdi. Turnuvada ilk üçe giren takımlar da ödüllerine kavuştu. Turnuvayı 3'üncülük ile bitiren takım Deniz Tekstil İplik Örgü olurken, madalya ve kupalarını Müdür Taş takdim etti. Turnuvanın ikincisi olan Gökhan Tekstil takımı madalya ve kupalarını Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen'den aldı.

Mek Tekstil'den davullu zurnalı kutlama

2023-2024 Denizli OSB Süper Ligi'nin kazananı Mek Tekstil şampiyonluk kupasını kaldıran takım oldu. Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necip Filiz takıma madalya ve şampiyonluk kupasını takdim etti. Büyük bir coşkuyla kupayı kaldıran takım, şampiyonluğu davul ve zurna eşliğinde kutladı.

"Turnuvalara katılan takımlarımızı kutluyoruz"

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necip Filiz, ödül töreninin ardından yaptığı konuşmada, "Denizli OSB olarak 19 yıldır Amatör Spor Etkinlikleri kapsamında futbol turnuvamızı gerçekleştiriyoruz. Bu gelenek hem sanayicilerimize, hem de çalışanlarımıza sportif bir aktiviteden ziyade birlik ve beraberliğin pekişmesi anlamında da önemli katkılar sunuyor. Turnuvamıza katılım sağlayan, mücadele eden ve derece alan tüm takımlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Denizli OSB Ligi'nin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Mücadele ruhu her yıl katlanarak artıyor"

Denizli OSB Bölge Müdürü ve Spor Tertip Heyeti Başkanı Ahmet Taş ise, "Bu yıl ki turnuvamız oldukça heyecanlı ve seyir keyfi yüksek geçti. Final müsabakalarımızda da aynı heyecanı yaşadık. Mücadele ruhunun her yıl katlanarak arttığı turnuvamıza sanayicilerimizin ve kıymetli çalışanlarımızın gösterdikleri ilgi ve verdikleri emekler bizleri mutlu ediyor. Bu anlamda Denizli OSB Ligi'ne katılan 31 takımımıza ve sporcularımıza teşekkür eder, ödül almaya hak kazanan takımlarımızı kutlarız" dedi.