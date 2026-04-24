Denizli OSB yönetiminden Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret

24.04.2026 15:25  Güncelleme: 15:26
Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, göreve başlamasının hemen ardından, kent protokolüyle temaslarına başladı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, göreve başlamasının hemen ardından, kent protokolüyle temaslarına başladı. Bu kapsamda Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarete, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fuat Özel, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalcan Sirkeci ve Orhan Tahtalı ile Bölge Müdürü Ahmet Taş katıldı. Ziyarette; sanayi altyapısının güçlendirilmesi, sürdürülebilir üretim, çevre duyarlılığı ve yüksek katma değerli sanayi hedefleri doğrultusunda yerel yönetimlerle geliştirilecek bütüncül iş birlikleri ön plana çıktı.

"Denizli OSB yönetiminin vizyonu ve iş birliği yaklaşımı son derece kıymetli"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu nazik ziyaretleri için Denizli OSB Yönetimine teşekkür ederken, yeni görevlerinde de başarılar dileyerek; "Organize sanayi bölgelerimiz, Denizli'nin rekabet gücünü belirleyen temel unsurların başında gelmektedir. Yeni yönetimin ortaya koyduğu vizyonu ve iş birliği yaklaşımı son derece kıymetlidir. Büyükşehir Belediyesi olarak, sanayimizin sürdürülebilir büyümesini destekleyecek her türlü ortak çalışmaya hazırız" dedi.

"Geleceğin üretim vizyonunu inşa etme sorumluluğuyla hareket ediyoruz"

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, yeni dönemin önceliklerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Denizli OSB olarak sadece bugünün değil, geleceğin üretim vizyonunu inşa etme sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Genel kurul sonrası göreve başlayan yönetimimiz, katma değer odaklı büyüme, yeşil dönüşüm ve güçlü altyapı hedefleri doğrultusunda tüm paydaşlarla etkin ve sürdürülebilir bir iş birliği anlayışını esas almaktadır. Bu ziyaret, ortak akılla hareket etme irademizin somut bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

