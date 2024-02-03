Denizli Valisi, Atatürk\'ün Denizli ziyaretinin 93. yıl dönümünü kutladı

DENİZLİ(İHA) – Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Atatürk'ün 4 Şubat 1931'deki Denizli ziyaretinin 93. yıl dönümünü kutlayarak, Denizli'nin Milli Mücadeledeki rolünü vurgulayan bir mesaj yayımladı.
Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Mustafa Kemal Atatürk'ün 4 Şubat 1931'deki Denizli ziyaretinin 93. yıl dönümünü mesajı ise şöyle; "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 4 Şubat 1931 tarihinde Denizli'mize teşriflerinin 93. yıl dönümünün gururu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, büyük fedakarlıklar ve mücadeleler sonucunda zaferle sonuçlanan İstiklal Savaşımız ve Cumhuriyetimizin kurulmasının ardından yurt gezilerine çıkmış, bu anlamlı gezilerden biri olan Denizli ziyareti ilimiz adına bir kıvanç vesilesi olmuştur. Atatürk'ün Milli Mücadelemizin zaferle sonuçlandırılmasında tarihi öneme sahip Ege Bölgesi'ne gerçekleştirdiği gezide ilimizi ziyaret ettiği bu tarihi günün yıl dönümünü, bugün bizler de aynı duygularla idrak ediyoruz. Denizli, Ege Bölgesi'nde, Kuvay-i Milliye ve Milli Mücadele hareketlerinin mihrakını teşkil eden Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin çağrısıyla Yunan işgaline karşı, bölgede ilk protesto mitingini yapan ve direnişe geçen ilk şehirlerden birisidir. Bağımsızlık mücadelesinde, Denizli'mizin milli mücadeleye olan tartışmasız katkısı, bugün de gelişen ekonomisi ve her alandaki atılımlarıyla Atatürk'ün gösterdiği 'Muasır Medeniyetler' hedefinin yakalanması yolunda büyük bir şevkle devam etmektedir." dedi.
"Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum"
Vali Coşkun mesajının devamında, "Denizli halkı olarak bizlere düşen görev, ekonomide, sanayide, turizmde, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, tarımda, kısacası her alanda belirlenen hedefleri aşarak Denizli'mizi daha da ileri taşımaktır. Bu manada heyecanımız azmimiz ve gayretimiz her daim devam edecektir. Akıl ve alın teri dökerek her alanda olduğu gibi özellikle ilimde, bilimde, fende ve üretimde daha çok çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilimize teşriflerinin 93. yıl dönümünü kutluyor, 93 yıl önce bugün Denizli'mize teşrif ederek kentimizi ve insanımızı onurlandıran, şehrimizde ziyaret ettiği her yerde gönüllerde iz bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor; kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum." diye konuştu. - DENİZLİ
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