Denizli'ye Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi kazandırılıyor

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi engelli bireylerin pek çok ihtiyacına yanıt verecek özel bir projeye imza atıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleşecek Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'nin lansman programında konuşan Başkan Zolan, "Sizler bizim için değerlisiniz. En kıymetlimizsiniz. Sizin için ne yapsak az" dedi.

Engelli bireylere ve ailelerine her alanda destek vermeye devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi engelli bireylerin pek çok ihtiyacına yanıt verecek özel bir projeye imza atıyor. Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi Lansman programı ile engelli birey ve ailelerine tanıtıldı. Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, programın açılış konuşmasında böylesi önemli bir tesisi Denizli'ye kazandıracağı için Başkan Osman Zolan'a teşekkür etti. Başkan Osman Zolan'ın her zaman engelli birey ve ailelerin yanında olduğuna vurgu yapan Sevil Güngör, "Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi ile ilgili düşüncelerimiz vardı. Bu konuyu Değerli Osman Başkanımıza ilettiğimde 'Bana biraz müsaade eder misiniz' dedi.

"Sizlerin önündeki engel ve sıkıntıları çözmek birinci vazifemizdir"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, her bireyin birer engelli adayı olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek Denizli'de yaşayan engelli vatandaşların önlerindeki tüm engelleri kaldırmak için gayret ettiklerini söyledi. Başkan Osman Zolan, "Çünkü sizler bizim nazarımızda çok değerlisiniz. Sizin derdiniz, bizim derdimiz, sizin evlatlarınız bizim evlatlarımızdır. Önünüzdeki engelleri kaldırmak, çocuklarımıza, engelli bireylerimize daha rahat bir hayat sağlayabilmek, ihtiyaçlarını giderebilmek, eğitimlerini sağlayabilmek çok kıymetlidir. Ben gerçekten sizlere çok teşekkür ediyorum. Eli öpülesi anneler, Allah'ım sizlere güç kuvvet versin. Allah'ın takdiri böyle, hepimiz bir engelli adayıyız. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Bu bir eksiklik, küsur değil, Allah'ımın bir lütfu, bir imtihanıdır. Allah'ım sizlere kolaylık versin. Bu şehrin belediye başkanı olarak sizlerin önündeki engel ve sıkıntıları çözmek bizim birinci vazifemizdir" dedi.

"Projemiz 200 milyon liraya mal olacak"

Denizli'ye Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi kazandırmak için gerekli çalışmalar yapıldığını ifade eden Başkan Zolan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun Denizli ziyareti sırasında konuyu aktardıklarında olumlu yanıt aldıklarını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanımız bu projeye 75 milyon liralık katkı sağladığını söyledi. O desteğin üzerine biz çalışmalarımızı hızlandırdık. Projemiz çok özel ve güzel bir proje. Şu müjdeyi de vereyim projesi yapıldığı gibi yapım ihalesi de yapılmış durumda. Bugünkü toplantımız sadece projeyi göstermek, lansman yapmak değil. Biz bu projeyi tamamladık, finansmanımızı sağladık, bir kısmını Gençlik ve Spor Bakanlığımız sağladı. Projemiz 200 milyon liraya mal olacak. İhalesi inceleniyor bir sıkıntı olmazsa Eylül'ün sonunda, Ekim'in başında kazmayı vururuz inşallah hep beraber" diye konuştu