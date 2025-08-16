Deprem Acısını Unutturmamak İçin Sergi - Son Dakika
Deprem Acısını Unutturmamak İçin Sergi

Deprem Acısını Unutturmamak İçin Sergi
16.08.2025 12:56
Eşi ve oğlunu kaybeden Ali Esen, deprem bilincini artırmak için her yıl fotoğraf sergisi açıyor.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde eşi ve oğlunu kaybeden, yaklaşık 12 saat enkaz altında kalan Ali Esen, 26 yıldır yaşadığı acıyı unutturmamak ve vatandaşları deprem gerçeğine karşı bilinçlendirmek için iş yerinin önünde fotoğraf sergisi açıyor. Esen, her yıl afetin yıl dönümünde açtığı sergi ile deprem gerçeğini hatırlatıyor.

17 Ağustos 1999'da merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve saat 03.02'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nin üzerinden 26 yıl geçti. Türkiye'nin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan deprem, aradan geçen yıllara rağmen depremzedelerin yüreğinde tazeliğini koruyor. O büyük felakette eşi ile oğlunu kaybeden ve yaklaşık 12 saat enkaz altında kalan Ali Esen, yaşanılan acıyı unutturmamak ve vatandaşları deprem gerçeğine karşı bilinçlendirmek için her yıl depremin yıl dönümünde iş yerinin önünde fotoğraf sergisi açıyor. Şehrin en işlek noktalarından Atatürk Bulvarı üzerinde açılan sergi, afetin yıl dönümünde görenlere o kara geceyi ve deprem gerçeğini hatırlatıyor.

"Yaşadığımız acılardan ders çıkarmamız lazım"

İnsanların bilinçlenmesi ve deprem gerçeğini unutmaması için her yıl, depreme dair çekilmiş birçok fotoğrafın yer aldığı sergiyi açtığını ifade eden Ali Esen, "26 yıl önce eşi ve oğlunu kaybeden bir baba olarak 17 Ağustos depreminde yaşadığımız acıların unutulmaması ve yaşadıklarımızdan ders çıkarmamız için bu fotoğrafları sergiliyorum. Neden biz insanlarımızı koruyamadık, neden canlarımızı kaybettik bunları anlatıp tekrarlanmaması ve insanlarımızın bilinçlenmesi için açıyorum bu sergiyi. Deprem doğa olayı ama her zaman söylendiği gibi deprem değil, bizim kendi ellerimizle yaptığımız kötü ve kalitesiz binalar insanları öldürüyor. Biz depreme dirençli, kaliteli ve her türlü mühendislik hizmetini almış sağlam binalar yapmış olsak acımız bu kadar fazla olmayacaktı. Şehrimizde ciddi anlamda acılar yaşadık. İnsanları bilgilendirmemiz lazım. Yıllardır gayretim, insanlarımızı nasıl koruyabiliriz oldu. Bu amaçla ben deprem resim sergisi açıyorum" dedi.

"Ömrünü doldurmuş, yorgun binalar yerine gerekirse çadırlarda yaşayın"

Vatandaşlara oturdukları binaların depreme dayanıklı olup olmadığını mutlaka kontrol etmeleri çağrısında bulunan Esen, "Sergiye yoğun bir ilgi var, fotoğrafları görünce satın almak, götürmek isteyenler oluyor. Ama burada en önemlisi şehrimizin ana arterlerinde başta olmak üzere çok sayıda ömrünü yitirmiş, artık muhtemel bir depremde yıkılacak binaları boşaltmamız, tedbir almamız lazım. 26 yıl oldu, buradan herkese sesleniyorum; kendi oturduğunuz binanın depreme dirençli olup olmadığını kontrol etsin. Yorgun, miadını, ömrünü doldurmuş binalarımız varsa bu binaları derhal boşaltsınlar. Gerekiyorsa bu binalar yerine çadırlarda yaşasınlar" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Ali Esen, Deprem, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Deprem Acısını Unutturmamak İçin Sergi - Son Dakika

