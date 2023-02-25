Deprem bölgesine iş makinesini yetiştirmek için hızla giden tırın şoförü konuştu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle afet bölgesine iş makinesi taşıyan tırın şoförü, bölgeye bir an önce gidebilmek için son sürat gitti. "Hiç durmadan, belki bir can daha fazla kurtarırız maksadıyla gittik. Sürat kadranını, devir saatini kapattım" diyen 45 yıllık şoför Kazım Budak, İstanbul'dan Kahramanmaraş'a 9 saatte gitti. Budak o anları İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan depremler nedeniyle tüm Türkiye seferber oldu. Sosyal medyada depremin ilk günlerinde yayılan bir video ise gündemde yer aldı. Videoda, deprem bölgesine iş makinesi taşıyan bir tırın, bölgeye bir an önce ulaşmak için yüksek hızla ilerlediği görüldü. Videoda yer alan tırın şoförü olan 45 yıllık şoför Kazım Budak, o gün yaşananları İhlas Haber Ajansı'n anlattı.

"Bir an önce depreme koşalım diye hemen hazırlandım"

Tır şoförü Kazım Budak, "45 yıldır şoförlük yapıyorum. Evde istirahat halindeyken depremi öğrendim. Şirket yetkilileri beni aradı. Bana 'Pala Dayı' derler. 'Pala Dayı acilen gelir misin, deprem bölgesine makine götüreceksin' dediler. Öyle deyince ben de bir an önce depreme koşalım diye hemen hazırlandım. Makinemizi yükledik ve gittik. Kahramanmaraş Elbistan'a gittik. Aydın Yetişen kardeşim sağ olsun videomu çekmiş atmış. Benim haberim yoktu. Süratim herhalde fazlaymış. Fazla olunca da sosyal medyada gündem oldu" dedi.

"Normalde gitsen 12, 13 saate gidilir. Ama biz 9 saate gittik"

Tırın hız kadranını kapattığını ve ne kadar hızla ilerlediğini bilmediğini belirten Budak, "Herkesin amacı var. Benim de amacım, yardıma koşuyoruz. Bir insanı kurtar ki cihan kurtulsun, bütün insanlık kurtulsun maksadıyla yola devam ettik. Sürat kadranını, devir saatini kapattım. Öylece devam ettim. Çok sıkışmadığımda frene de basmadım. Normalde gitsen 12, 13 saate gidilir. Ama biz hızlı gittiğimiz için erken gittik. 9 saate falan gittik. Ama deprem bölgesi sınırları içerisinde Elbistan'a gitmek için çok uğraştık" dedi.

"Hiç durmadan, belki bir can daha fazla kurtarırız maksadıyla gittik"

Yolculuk boyunca sadece yakıt ikmali yapmak için durduğunu belirten Budak, "Biz oraya ekskavatör götürdük. Ama kazıyıcı kırıcı değil. Özel yapılmış makine. Ben de o zamana kadar görmemiştim. Ahtapot diyorlar. Hiç durmadan, belki bir can daha fazla kurtarırız maksadıyla gittik. Hiç mola vermedik. Bir mazot ikmali yaptık" diye konuştu. - İSTANBUL