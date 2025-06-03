Deprem Panik Atakla Hayatını Kaybeden Çocuk

Depremde panik atak geçiren 14 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde deprem sonrası panik atak geçiren ve hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Afranur Günlü hastanede hayatını kaybetti.

Marmaris açıklarında dün gece saat 02.17'de meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem Muğla ve çevre ilçelerde şiddetli şekilde hissedildi. Fethiye'de de hissedilen deprem sonrası heyecanlanarak panik atak geçiren 14 yaşındaki Afranur Günlü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Günlü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Depremde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Günlü'nün bugün Fethiye'de defnedileceği öğrenildi.