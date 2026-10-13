Deprem sonrası yıkım işlerinde usulsüzlük soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Deprem sonrası yıkım işlerinde usulsüzlük soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı

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Deprem sonrası yıkım işlerinde usulsüzlük soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı
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Malatya merkezli soruşturmada deprem sonrası yıkım işlerindeki usulsüzlük iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında 3 kamu görevlisi bulunurken, 9 şüpheli adli kontrolle, 3'ü savcılıkça serbest bırakıldı.

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya merkezli 7 ilde, deprem sonrası gerçekleştirilen yıkım işlerinde usulsüzlük iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 3'ü kamu görevlisi olmak üzere 14'ü tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Mart 2023 ile Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen yıkım işlerini üstlenen yüklenici firmalar hakkında hazırladığı 4 ayrı soruşturma dosyası kapsamında, 9 Ekim 2026 tarihinde Malatya merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu toplam 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında 3 kamu görevlisinin de bulunduğu bildirildi.

Şüphelilerden 1'ine yönelik "ev hapsi" olmak üzere 9'u adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğinden, 2'si kamu görevlisi 3 şüpheli ise doğrudan savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA
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