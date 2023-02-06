Deprem uzmanından önemli uyarı: "Artçı şoklar en az 6 ay sürecektir" - Son Dakika
Üye Girişi

Deprem uzmanından önemli uyarı: "Artçı şoklar en az 6 ay sürecektir"

06.02.2023 17:27

Deprem uzmanından önemli uyarı: "Artçı şoklar en az 6 ay sürecektir" "Bu tür depremler çok yıkıcı artçı şoklar üretebiliyor" Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Deprem uzmanından önemli uyarı: "Artçı şoklar en az 6 ay sürecektir"

"Bu tür depremler çok yıkıcı artçı şoklar üretebiliyor"

VAN - Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, Kahramanmaraş'taki gibi depremlerin çok yıkıcı artçı şoklar ürettiğini belirterek, "Bu nedenle vatandaşlarımızın çok dikkatli olması ve evlerine girmemeleri gerekiyor ki bu artçı şoklar en az 6 ay sürecektir. Hatta bir yıl da sürebilir" dedi.

Dün gece 04.17'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depremde şimdiye kadar bin 14 kişi hayatını kaybederken 7 bin 3 kişi yaralandı, 2 bin 470 kişi kurtarıldı. Deprem Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Kayseri, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa olmak üzere 10 şehirden hissedildi. Depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"Güvenlik amacıyla hiçbir binaya girmemelerini söylemek durumundayız"

Meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, Kahramanmaraş üçlü eklem sisteminde 3 kıtanın bir araya geldiğini belirtti. Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi verilerine göre 7.7 büyüklüğündeki depremin 'sismojenik zon' olarak tanımlanan 10-15 kilometre arasında bir derinlikte meydana geldiğini ifade eden Doç. Dr. Toker, "Henüz derinlik düzeltmeleri yapılmadı. Fakat bu deprem 10 kilometre civarlarında bir odak derinliğine sahiptir. Deprem, çok büyük bir deprem ve bölgedeki 10 ilde hissedildi. İvme değeri çok yükseklerde olduğu için hemen hemen bütün illerimiz bu depremi hissetmiş oldu. Dolayısıyla zayıf binalar, yüksek katlı ve çürük zemine yapılmış eski model binaların hemen hemen hepsi zarar gördü. Bu nedenle vatandaşlarımızın orada güvenlik amacıyla hiçbir binaya girmemelerini söylemek durumundayız" dedi.

"Deprem çok kritik bir noktada meydana geldi"

Meydana gelen depremin sol yanal bir fay olarak oluştuğunu dile getiren Toker, "Deprem çok uzun süreli bir şekilde birikmiş gerilimlerin bir sonucu olarak meydana geldi. Bölgenin geçmiş tarihine baktığımızda 1500'lü yıllardan günümüze kadar 6 ve üzerinde büyük depremler ürettiğini görüyoruz. Tarihsel olarak Kahramanmaraş üçlü eklem sisteminin civarında ve Doğu Anadolu fay hattının güneybatı ucu, Ölü Deniz fayının ise Kuzeydoğu ucunda bu birleşim noktasında çok büyük depremlere rastlıyoruz. Bu kayıtlarda var. Günümüzde olan deprem ise sol yanal dediğimiz, doğrultu atımlı fayın bir sonucu olarak meydana geldi. Doğrultu atımlı faylar, en tehlikeli ve yüksek risk içeren faylardır. Çünkü doğrultu atımlı faylar, bu şekilde çalıştıkları için oluşan deformasyon dalgalarını çok rahat aktarabilirler. Diğer deprem mekanizmalarına nazaran çok daha ileri seviyelere aktarabiliyorlar" diye konuştu.

"Çok yıkıcı artçı şoklar üretebiliyor"

Doğrultu atımlı fayların artçı şok değerlerinin çok daha yüksek olabileceğinin altını çizen Toker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu fayların ürettiği depremlerin sonucu olarak 5 ve üzeri büyüklüğündeki artçı şokları yıkıcı olabiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın çok dikkatli olması ve evlerine girmemeleri gerekiyor ki bu artçı şoklar en az 6 ay sürecektir ve hatta bir yıl da sürebilir."

Meydana gelen depremin Marmara'daki fayı tetiklemesi ya da Doğu'daki Van fayını tetiklemesinin söz konusu olmadığını söyleyen Toker, yalnız Doğu Anadolu fayının yanal atımlı olarak çalışması ve Ölü Deniz fayıyla burun buruna gelerek büyük deprem üretmesi sonucu, Kahramanmaraş bölgesindeki üçlü eklemde birçok yeri tetikleyeceğini söyledi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremden etkilenen 10 ildeki vatandaşlara seslendi: Ekmeklerini fırınlardan ücretsiz alabilirler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremden etkilenen 10 ildeki vatandaşlara seslendi: Ekmeklerini fırınlardan ücretsiz alabilirler Burdur'da Vatandaşlar Deprem Bölgeleri İçin Kan Bağış Merkezine Koştu Burdur'da Vatandaşlar Deprem Bölgeleri İçin Kan Bağış Merkezine Koştu Van ve Hakkari'deki arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine gönderiliyor Van ve Hakkari'deki arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine gönderiliyor

Kahramanmaraş, Deprem, Van, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Deprem uzmanından önemli uyarı: 'Artçı şoklar en az 6 ay sürecektir' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:57 Sivasspor'un antrenörü Ayhan Tenbeloğlu'nun ailesinden 15 kişi depremde hayatını kaybetti
18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Putin, Rusya'nın Türkiye'ye yapacağı desteklere ilişkin bilgi verdi
17:45 Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi
17:44 7.7'lik deprem Suriye'de de büyük yıkıma neden oldu: 810 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var
17:36 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Malatya'daki özel bakım merkezine ilişkin açıklama: Tekrar kuruma alındılar
17:38 Canlı yayında yardım isteyen Volkan Demirel'den yeni paylaşım: Çocuk bezi, biberon, emzik getirin
17:16 7.7'lik deprem Suriye'de de büyük yıkıma neden oldu: 810 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var
16:59 Son Dakika: Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi
16:55 Newcastle United, enkaz altında kalan Hataysporlu eski futbolcusu Christian Atsu için paylaşım yaptı
16:49 Newcastle United, enkaz altında kalan Hataysporlu eski futbolcusu Christian Atsu için paylaşım yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2023 19:23:00. #1.12#
SON DAKİKA: Deprem uzmanından önemli uyarı: "Artçı şoklar en az 6 ay sürecektir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement