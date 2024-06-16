Depremde babasını kaybeden Nuri Yönet: 'Gidecek baba ocağımız kalmadı' - Son Dakika
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Yerel

Depremde babasını kaybeden Nuri Yönet: 'Gidecek baba ocağımız kalmadı'

Osmaniye'de asrın felaketinde babasını ve annesini kaybeden Nuri Yönet, Kurban Bayram'ının Babalar Gününe denk gelmesiyle acısının ikiye katlandığını söyledi. Osmaniye'de yaşayan Yönet ailesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde binada yakalandı. Nuri Yönet, babası ve annesini kaybettikten sonra bayram ve özel günlerde acılarının daha da arttığını belirtti.

16.06.2024 12:12
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Depremde babasını kaybeden Nuri Yönet: "Gidecek baba ocağımız kalmadı"

OSMANİYE - Osmaniye'de asrın felaketinde babasını ve annesini kaybeden Nuri Yönet, Kurban Bayram'ının Babalar Gününe denk gelmesiyle acısının ikiye katlandığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Osmaniye'de bin 10 kişi hayatını kaybetti. Osmaniye Esenevler Mahallesi'nde yaşayan Yönet ailesi depreme 52 kişinin hayatını kaybettiği, 9 katlı Yonca Sitesinde B bloğunda yakalandı. Asrın felaketinde yan yatan binada Nuri Yönet, babası Ayhan Yönetve annesi Aynur Yönetkaybetti. Nuri Yönet Bayramıyla aynı güne denk gelen Babalar Günü'nde babası ve annesinin mezarını ziyaret etti.

Gidecek baba ocağının ve öpecek elin kalmadığını söyleyen Nuri Yönet, "Biz Osmaniye'de Kurban Bayramı ile birlikte hüznü ve neşeyi bir arada yaşıyoruz. Bayramın neşesi bizde babalar gününün hüznüyle birleşiyor. Geçen yıl 6 Şubat depreminde Osmaniye'de anne babamı kaybettim maalesef Kurban Bayramı'yla birlikte Babalar Günü'nde denk gelmesi bizim acımızı ikiye katlıyor. Bizim acımız herkesin anlayabileceği bir acı değil biz medyadan, sosyal medyadan, televizyonlardan, başka yerlerde deprem olduğu zaman Allah rahmet eylesin deyip bu duyguları yaşamadan kanal değiştiriyorduk. Lakin bu acı başka bir acıymış onu öğrendik. Her ikisini kaybetmemiz daha da büyük bir acıya sebebiyet veriyor. Bayrama denk gelen bu şekilde özel günlerde acımızı tarif etmemiz daha da zor oluyor. Baba ocağını kaybettik, gidilecek bir baba evimiz kalmadı. Öpülecek bir babamız annemizin eli kalmadı. Bu bizim acımızı daha da çok arttırıyor. Osmaniye bir deprem bölgesi biz bu acımızı her an her yerde halen yaşıyoruz. Bu özel günlerde de acımız ikiye katlanıyor. "dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremde babasını kaybeden Nuri Yönet: 'Gidecek baba ocağımız kalmadı' - Son Dakika

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