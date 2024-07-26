Depremde bacağını kaybeden genç kız yeni eve ve protez bacağa kavuştu - Son Dakika
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Yerel

Depremde bacağını kaybeden genç kız yeni eve ve protez bacağa kavuştu

Depremde bacağını kaybeden genç kız yeni eve ve protez bacağa kavuştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazda 8 saat kaldıktan sonra sol bacağını kaybeden genç kız, yeni bir eve ve protez bacağa kavuştu. Deprem konutu tamamlanan Bolat ailesine teslim edildi. Bir hayırsever, depremde bacağını kaybeden genç kızın protez bacağını üstlendi. Başka bir hayırsever ise ailenin evinin eşyalarını karşıladı. Kahramanmaraş Dağcılık Kulübü Başkanı Büşra Tecirli, protez ayağın temin edilmesine yardımcı olduğu için mutluluğunu ifade etti. Genç kız ise protez bacağını taktıktan sonra iyileştiğini ve mutlu olduğunu belirtti.

26.07.2024 10:21
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazda 8 saat kaldıktan sonra sol bacağını kaybeden genç kız hem yeni bir eve hem de protez bacağına kavuştu.

Türkoğlu ilçesi Şekeroba Mahallesi'nde ikamet eden Bolat ailesine tamamlanan deprem konutu teslim edildi. Bir hayırsever de, 6 Şubat depreminde 8 saat göçük altında kaldıktan sonra çıkartılan ve tedavi sonrasında sol ayağı kesilen 17 yaşındaki Beyza Bolat'ın protez bacağını üstlendi, Beyza'nın yürüme hayalini gerçekleştirdi. Başka bir hayır sahibi gurbetçi ise yurt dışından elini uzatarak Bolat ailesinin evinin eşyalarını karşıladı.

Beyza'nın protez ayağının temin edilmesine yardımcı olan Kahramanmaraş Dağcılık Kulübü Başkanı Büşra Tecirli de Beyza Bolat ve ailesine umut ışığı oldukları için mutluluğunu ifade etti. Tecirli, "Enkazdan çıkarılıp hastaneye gidip ve sonrasında hastane mücadelesi gördük. Tek bacağını kaybetti çok üzülmüştü tek hayali polis olmaktı. Herkese kendisini kapatmıştı biz mücadelemizi verdik. Protez bacağını bir hayır sahibi karşıladı. Başka bir hayır sahibi ise evdeki bütün eşyaları temin etti" dedi.

Depremzede genç kız Beyza ise, "Biz kardeşimle uyanıktık sarsıntıyla uyandık. Ben kafamı çarpıp bayılmışım. Uyandığımda etraf karanlıktı. Vücudumun yarısı enkaz altındaymış. Proteze karşıydım sonradan sonraya protezi taktım ve alışmaya çalıştım. Şu anda iyiyim, mutluyum, evimiz de oldu ve eşyalarımız da oldu. Büşra ablama çok teşekkür ediyorum bize çok destek oldu" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Deprem, İnsan Hakları, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremde bacağını kaybeden genç kız yeni eve ve protez bacağa kavuştu - Son Dakika

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