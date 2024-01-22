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Depremde enkaz altında vasiyetini kaydeden kadın konuştu - Son Dakika
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Depremde enkaz altında vasiyetini kaydeden kadın konuştu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde enkaz altında çektiği video ile vasiyetini kayda alıp hafızalara kazınan Fatma Kurt, depremden aylar sonra konuştu. Kurt, depremde oğlunu kaybettiklerini ve enkazdan sağ kurtulduklarını anlattı. Ayrıca, yetim paralarını sahiplerine teslim ettiğini ve destek olan herkese teşekkür etti.

22.01.2024 - 09:29,  Güncelleme: 09:34
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde enkaz altında çektiği videoyla vasiyetini kayda alıp hafızalara kazınan Fatma Kurt, depremden aylar sonra konuştu.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Kurt ailesi, Onikişubat ilçesi Serap Apartmanı B Blok birinci katta bulunan yeni aldıkları ev, 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen depremde yıkıldı. Yıkılan binanın enkazı altında kalan Fatma Kurt, enkaz altındayken video çekerek daha önce yetimler için biriktirdiği emanet paraların sahiplerine verilmesini isteyerek herkesten helallik talep etmişti. Bu videoyla hafızalara kazınan Kurt, depremden 11 ay sonra konuştu.

"SON GÖRÜŞÜM O OLDU"

Fatma Kurt, 5 kişinin yaşadığı evde oğlu Bilal'i kaybettiğini ve oğlunun fotoğrafları ile teselli bulduğunu söyleyerek "Kahramanmaraş Müze bölgesindeki binalarda yaşıyorduk. Yeni taşınmıştık yarım kış yaşayabildik. Depremde oğlum Bilal'i kaybettik, iki oğlum ve eşimle sağ kurtulduk. Oğlum o gün mangal yapmak istiyordu. Kardeşim davet etmiş gitmiş mangal yapıp yemiştik, düştü orada kar yağdı ve çekim yapıyordum eline diken battı. Eve geldik banyo yaptı elindeki dikenleri taşları çıkarttım. Sonra ben gidip yattım. Odaya geldi her gün iki yanağını öperdi babasının da benim de. Öpmeden çıktı, kapıyı açarken 'Bilal gel öpeyim' dedim tek yanağını öptüm. O beni öpmedi her gün öperdi. Son görüşüm o idi.

"9 SAAT SONRA KURTARILDIK: RÜYAMDA HEP TEK YANAĞINI ÖPÜYORUM"

Biz enkazda 9 saat kaldık ve uyandığımızda bina sallanıyordu çocukların odasına geçtik, Bilal uyuyordu ama abisi uyanmıştı. Neden Bilal'e sarılıp kurtarmaya çalışmadım bilmiyorum. Yıkılacağını düşünemedim ve dördümüzün sesi çıktı iyiyiz dedik ama Bilal hiç ses vermedi. 9 saat sonra kurtarıldık. Bilal o gün orada kaldı ve bir gün sonra çıkarıldı. Geldiğinde tek yanağını öpmüş, yıkanınca da tek yanağını öpmüştüm rüyalarımda da tek yanağını öpüyorum. Çok özlüyorum" dedi.

"ÖLECEĞİZ BİZİ GÖRSÜNLER"

Yetim paralarını sahiplerine teslim ettiğini belirten ve maddi manevi destek olan herkese teşekkür eden Kurt, "Biz ilk depremde kötü pozisyondaydık videodaki gibi değildik o hale nasıl geldik bilmiyorum. Sonra ümidi kestik, sesler kesilmişti. Biz birinci kattaydık ve üzerimizde o kadar beton yığını vardı. Oğlum dedi ki 'Anne video çekelim öleceğiz bizi görsünler ne halde olduğumuzu.' Ön kamera göstermiyordu ancak açtığımda beni kamera gösterdi. Köydeki yetim çocukların parası vardı, onlar aklıma geldi enkaz altında ve sonra verdim sağ olsun insanlar verdi. Milletimizden, devletimizden Allah razı olsun bana yardım elini uzatan maddi manevi herkesten. Devlet bize ev verdi güzel imkanlar verdi içerisinde her şeyi var" ifadelerini kullandı.

Depremde enkaz altında vasiyetini kaydeden kadın konuştu
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • fatih kara : Allah sabır versin... Yanıtla 0 34
  • Hasan Sakallı: Ablacığım, Allahim sabırlar versin. Cok değil dünya günleri. İnsaAllah Cenneti Alada berabersinizdir Yanıtla 0 28

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