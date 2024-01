Depremde kaybettiği babasının gazetesini yaşatıyor

Adıyaman'da depremde gazeteci babasını kaybeden Nazire Fırat, babasının ismini yaşatmak için emaneti olan gazetenin yayın hayatını devam ettiriyor.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde babasının gazetesine çiçekler ile giden ve gününü kutlayan Nazire Fırat, bu kez depremde kaybettiği babasının mezarı başına elinde fotoğraf ve gazeteyle gitti. Gazeteci Babası Zübeyir Pektaş, Annesi Didem Pektaş, Kardeşi Talha Pektaş ve Merve Nazlı Pektaş'ı 6 Şubat depremlerinde kaybeden Nazire Fırat, babasının emanetine sahip çıktı. Babasının adını ve hatıraları yaşatmak için gazeteyi çıkartmaya devam etti.

Babası ve ailesi hayatını kaybettikten sonra babasının çok büyük değer verdiği 'Halkın Sesi Gazetesi'ni kapatmayan genç kadın, gazeteyi çıkartmaya devam etti.

Babasının mezarı başına giden, Nazire Fırat'ın, "Baba, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günün kutlu olsun. Her sene elimde çiçekle gelirdim sana bu sene hatıralarla mezarına gelmek nasip oldu" sözleri duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Nazire Pektaş Fırat, "Babam Zübeyir Pektaş, anne ve iki kardeşimle birlikte 6 Şubat depreminde vefat etti. Aile apartmanında yaşıyorlardı. Babam gazeteciliği geçesini gündüzüne katarak, hayalini gerçekleştiriyordu. 2015 yılında Adıyaman'da Halkın Sesi Gazetesini çıkarttı. Her sayısını her hafta gece gündüz demeden, hiç yorulmadan, çok severek, çok büyük bir tutkuyla çıkartıyordu. Babam eğer vefat etmeseydi, 6 Şubat'ta gazetenin 209'uncu sayısı çıkıyordu. Fakat depremden dolayı dağıtım olmadı. Ben de içim buruk bir şekilde o gün kendime bir söz verdim. Eğer babam bunu bu şekilde bırakıp gittiyse, bende arkasında kaldıysam buna devam edeceğim. Babamın adını sildirmeyeceğim. Ben babamı yaşatamadım ama adını yaşatacağım. Elimden geldiğince, nefesim yettiğince babamın emeklerini, babamın izinden giderek devam ettireceğim. Her sene bu günü güzel bir şekilde geçiriyorduk. Elimde çiçeklerle babama gidiyordum. Onun başarısını kutluyorduk ama bu sene öyle olmadı. Bu sene mezar taşına gelip kutlama yapmak nasip oldu. Gerçekten çok acı, babam Adıyaman'ın değerli bir sesiydi" dedi. - ADIYAMAN