Enkaz altında kalan kızının elini bırakmayan baba Mesut Hançer evine kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Enkaz altında kalan kızının elini bırakmayan baba Mesut Hançer evine kavuştu

28.02.2023 18:58

Enkaz altında kalan kızının elini bırakmayan baba Mesut Hançer evine kavuştu -Ünlü sanatçı Ebru Yaşar ve eşi iş adamı Necat Gülseven depremzedeye ev hediye ettiDİYARBAKIR Kahramanmaraş depreminde enkaz altında hayatını kaybeden kızı Irmak Leyla'nın elini tutarak yürekleri yakan ve büyük...

Enkaz altında kalan kızının elini bırakmayan baba Mesut Hançer evine kavuştu -Ünlü sanatçı Ebru Yaşar ve eşi iş adamı Necat Gülseven depremzedeye ev hediye etti
DİYARBAKIR Kahramanmaraş depreminde enkaz altında hayatını kaybeden kızı Irmak Leyla'nın elini tutarak yürekleri yakan ve büyük felaketin simgesi olan Mesut Hançer'in yardımına ünlü sanatçı Ebru Yaşar ve eşi iş adamı Necat Gülseven koşmuştu. Gülseven çifti, aileye söz verdikleri daireyi kısa sürede dayayıp döşetip teslim etti. İhlas Haber Ajansı, yeni bir yaşam kurmaya çalışan ailenin yerleştiği daireyi görüntüledi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Enkaz altında kalan kızının elini bırakmayan baba Mesut Hançer evine kavuştu Enkaz altında kalan kızının elini bırakmayan baba Mesut Hançer evine kavuştu Çadır kentte kıyasıya çekişme Çadır kentte kıyasıya çekişme Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kahramanmaraş merkezli depremler) Asrın felaketi karşısında, asrın dayanışmasını sergileyerek engelleri aşmanın... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kahramanmaraş merkezli depremler) Asrın felaketi karşısında, asrın dayanışmasını sergileyerek engelleri aşmanın...

Kahramanmaraş, Ebru Yaşar, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Enkaz altında kalan kızının elini bırakmayan baba Mesut Hançer evine kavuştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:56 Kayserispor'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: Mesele Fenerbahçe taraftarı ile ilgili değildir
18:21 Son Dakika: Kayseri'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:56 105 kişiye mezar olan Rende Sitesi'nin tutuklu sahibi: Kolon kesseydik deprem öncesi üzerimize düşerdi
17:48 Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'da kriz! Taktik kağıdına bakan arkadaşına yaptıklarını herkes ağzı açık izledi
17:46 Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 10 dakika arayla iki deprem! 4.5 ve 4.1'le sallandı
17:45 Depremden sonra en büyük darbeyi ailesinin zoruyla evlendiği 70 yaşındaki kocasından yedi
17:44 Son Dakika: Deprem sonrası fahiş kira artışlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
17:09 Deprem sonrası Babacan'dan hükümete sert soru: İlk 48 saatteki ihmaliniz yüzünden kaç can kaybettik?
17:04 Dünya, Fenerbahçe taraftarına verilen yasağı konuşuyor! Hepsi nedenini aynı slogana bağladı
16:43 Dilenen kadının kucağındaki kundaktan bebek değil oyuncak ayı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2023 19:33:10. #1.13#
SON DAKİKA: Enkaz altında kalan kızının elini bırakmayan baba Mesut Hançer evine kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement