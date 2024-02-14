Hatay'da 6 Şubat depreminde canlarını son anda kurtaran ancak birçok yakını hayatını kaybeden MS hastası Mustafa ve Müge Şahin çifti, Kozan Belediyesi'nin düzenlediği Sevgililer Günü programında gözyaşlarına boğuldu.
Kozan'da ilk kez engelli çiftler için düzenlenen 14 Şubat Sevgililer Günü programında duygu dolu anlar yaşandı. Kozan Belediyesinin ev sahipliğinde Dağılcak Tabiat Parkı'nda düzenlenen programda Sevgililer Günü'nü kutlayan çiftler, birlikte yaşadıkları zorlukları sevgiyle aştıklarını dile getirdiler. Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 yıl önce evlenen ve depreme 1 hafta önce hastaneden çıkardıkları bebekleri ile yakalanan Müge ve Mustafa Şahin çifti ise programda gözyaşlarına boğuldu.
Mustafa Şahin, hatırlandıkları için yeniden doğduklarını belirterek, "Tüm Kozan annemiz, babamız oldu" dedi.
Müge Şahin de, deprem saatinde epilepsi hastası kızları Azra Asel uyumadığı için hayatta kaldıklarını belirterek, "Biz evden son anda çıktık, evimiz yıkıldı. Aile büyüklerimizi kaybettik. Eşimin asker arkadaşı sayesinde Kozan'a geldik. 19 aylık kızım doğumda beyin kanaması geçirdiği için engelli kaldı. Duygu doluyum, kayıplarım var. Annemi, babamı depremde kaybettim. İyi olmak zorundayız. Ben ve eşim engelliyiz ama güçlü olmak zorundayız. Kimsemiz kalmadı. Kızım 7,5 ay yoğun bakımda kaldı. Doğumdan bir hafta sonra deprem oldu. Ne ev kaldı ne bir şey, iyi ki çıkmış hastaneden. Biz yalnız başımayız ama güçlü olmak zorundayız. Birbirimizin yaralarını sarıyoruz. Bütün bebekler unutmaz çok, buna şükür, mutluyuz" diye konuştu. - ADANA
Son Dakika › Yerel › Depremde yakınlarını kaybeden MS hastası çift gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
Erzincan'daki altın madenindeki toprak kayması sonrasında haber alınamayan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturmada maden saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan ve liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, kaleci Livakovic'in performansını artırmak için harekete geçti. Hırvat file bekçisinin performansını yükseltecek bir kaleci antrenörü arayan Fenerbahçe'nin, Livakovic'in eski antrenörü Sandro Zufic ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Demet Evgar'ı başrolünü paylaştığı Bahar dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Uzun bir aradan sonra ekrana dönen Evgar, başarılı performansıyla bir kez daha kendine hayran bırakarak seyircilerden alkış topladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yerel seçim için belediye başkan adaylarını açıkladı. Akşener'in açıklamasına göre İYİ Parti'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert oldu. Ayrıntılar geliyor...
Erzincan'daki maden sahasında göçük altında kalan işçileri arama çalışmaları devam ederken Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün kuzeni göçük altında kalan bir vatandaşı yanına alıp kamera önünde şov yapması tepki çekti.
İngiltere'de yıllık enflasyon Ocak ayında, yüzde 4.2'ye yükselebileceği yönündeki tahminlerin aksine değişmeyerek yüzde 4 seviyesinde sabit kaldı.
Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde öve öve bitiremediği ve "Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur. Şu ismi bir kenara yazar mısın: Jaden Philogene" dediği yıldız futbolcu dün akşam inanılmaz bir gol attı.
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1968 lira seviyesinden işlem görüyor. Düşüş eğilimini beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı ise yatay seyrediyor. ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri, Fed'in faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörüleri artırırken, Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.
Sizin düşünceleriniz neler ?