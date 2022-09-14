Depremde yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii 3 yıldır yapılamadı - Son Dakika
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Depremde yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii 3 yıldır yapılamadı

14.09.2022 12:12

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen depremde hasar gören, bir süre sonra ekiplerce kontrollü olarak yıkılan Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii, 3 yıldır yapılamadı. Vatandaşlar, E-5 kenarında bulunan ve sembol haline gelen caminin yeniden yapılmasını istiyor.

Silivri açıklarında 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde, Avcılar'da bulunan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin bir minaresi yıkılmıştı. Yapılan tetkiklerin ardından depreme dayanıklı olmadığı belirlenen cami tamamen yıkılırken yetkililer yerine yeniden cami yaptırılacağını açıklamıştı. Aradan geçen 3 yıla rağmen cami için henüz bir proje bile çizilmedi.

"CAMİLER YIKIK DÖKÜK KALMASIN"

Tüm Avcılar halkının caminin yapılmasını beklediğini söyleyen Yüksel Karabağ, "Cami istiyoruz, illaki istiyoruz, cami yapılmaz mı? Buraya metrobüs toplama merkezi mi ne olacak diyorlar, onun için yapılmamış. Sadece ben değil Avcılar'ın hepsi caminin yapılamasını istiyoruz" diye konuştu. Bir başka vatandaş ise, "Biz burada oturmuyoruz ama tabii ki yapılmasını istiyoruz. Camiler öyle yıkık dökük kalmasın. İnşallah yapılır" dedi. Vatandaşlar, E-5 kenarında bulunan ve sembol haline gelen caminin yeniden yapılmasını istiyor.

Bir günde yıkılan cami 3 yılda yapılamadı
Bir günde yıkılan cami 3 yılda yapılamadı
Bir günde yıkılan cami 3 yılda yapılamadı
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Kaynak: İHA

Avcılar, Eylül, Cami, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremde yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii 3 yıldır yapılamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremde yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii 3 yıldır yapılamadı - Son Dakika
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