Depremde yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii 3 yıldır yapılamadı

Silivri açıklarında 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde, Avcılar'da bulunan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin bir minaresi yıkılmıştı. Yapılan tetkiklerin ardından depreme dayanıklı olmadığı belirlenen cami tamamen yıkılırken yetkililer yerine yeniden cami yaptırılacağını açıklamıştı. Aradan geçen 3 yıla rağmen cami için henüz bir proje bile çizilmedi.

"CAMİLER YIKIK DÖKÜK KALMASIN"

Tüm Avcılar halkının caminin yapılmasını beklediğini söyleyen Yüksel Karabağ, "Cami istiyoruz, illaki istiyoruz, cami yapılmaz mı? Buraya metrobüs toplama merkezi mi ne olacak diyorlar, onun için yapılmamış. Sadece ben değil Avcılar'ın hepsi caminin yapılamasını istiyoruz" diye konuştu. Bir başka vatandaş ise, "Biz burada oturmuyoruz ama tabii ki yapılmasını istiyoruz. Camiler öyle yıkık dökük kalmasın. İnşallah yapılır" dedi. Vatandaşlar, E-5 kenarında bulunan ve sembol haline gelen caminin yeniden yapılmasını istiyor.