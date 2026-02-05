Eski itfaiye eri, enkazdan çıkardığı kediyle deprem travmasını birlikte atlattı

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Ali Çakas, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan çıkardığı ve "Enkaz" adını verdiği kediyle yaşayarak tavmasını birlikte atlattı.

6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görevlendirilen Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde yıkılan Akan Apartmanı'nın enkazından 129. saatte 5 kişiyi, 2 kedi ve 3 muhabbet kuşunu sağ çıkardı. Ekipler, kedi ve muhabbet kuşlarını sahibine ulaştı. O dönem ekipte itfaiye eri olarak görev yapan Ali Çakas, sahibi çıkmayınca bakımını üstlendiği kediyi Mardin'e getirip bakmaya başladı. Çakas, "Enkaz" ismini verdiği kediyi 3 yıldır yanından ayırmıyor.

Çakas, Atatürk Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazında yürütülen çalışmalarda hem insanlara hem de hayvanlara ulaşıldığını söyledi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan çıkarılan hayvanların sahiplerine teslim edildiğini söyleyen Çakas, o dönem itfaiye eri olarak görev yaparken enkazdan çıkarılan tekir cinsi kedinin sahibine ulaşılamaması üzerine sahiplenmeye karar verdiğini ifade etti.

Deprem bölgesinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Çakas, "Bu depremde büyük bir özveriyle sahada çalışmaya başladık. Deprem bölgesinde arama kurtarma ekibimiz çok büyük bir mesai harcayarak enkaz altında kalan tüm canlara, mağdur olan herkese yetişmeye çalıştı. Birimimiz aynı zamanda çok sayıda ilde görev aldı. Asıl pilot bölgemiz Gaziantep'ti. Enkaz altında olabilen insanlara, vefat edenlerin bulunduğu alanlara odaklandık. Bu süreçte tabi ki insanlarla birlikte hayvanlar için de mücadele ettik. En azından ben bu konuda daha çok ilgili oldum diyebilirim. Her varlığa karşı saygı ve hizmet ettik. Bu kapsamda muhabbet kuşları, cins kediler de vardı" dedi.

Hafriyat kaldırma çalışmaları sırasında kediyi fark ettiklerini aktaran Çakas, ekip olarak hayvanı güvenli bir alana aldıklarını, beslenme ve bakımını sağladıklarını dile getirdi. Sahiplenmiş olduğum tekir cinsindeki kedinin hikayesinin çok trajik olduğunu ifade eden Çakas, "Saha esnasında hafriyat kaldırma operasyonu yaparken bir kedinin belirdiğini gördük. Onu güvenli bir alana getirdik. Gerekli besinleri sağladık ve gerekli yardımlarda bulunduk. Enkazın bulunduğu dönemde kedi rahat olamıyordu. Onu daha güvenli bir yere götürebilmek için operasyon bittikten sonraki aşamada sahiplenme ve eve götürme içgüdüsüyle sorumluluğunu almak istedim. Eve dönüşümüzde kediyi de beraberimde getirdim. Eve götürürken oldukça travmatik bir durum söz konusuydu. Travma geçirmişti. Biz de ekip olarak zaten bir travma içerisindeydik. Kedi başlarda evde çok huzursuzdu. Biz de kediyle birlikte toparlandık diyebilirim" diye konuştu.

Kedi sahiplenmenin ciddi bir sorumluluk olduğunu dile getiren Çakas, "Kedi açıkçası bana da iyi geldi. Bir kediyi sahiplenmek 20 yılımı buldu diyebilirim. Çünkü sorumlulukları var. Beslenmesi, onu yaşatmak, tam teşekküllü bir şekilde koruyabilmek için sürekli sizinle beraber olmak zorunda. Onlarla sevgi bağı kurup sonra sokağa atmak güzel bir şey değil. En azından bu benim için geçerli. Enkaz ile olan bağımız giderek daha da arttı. Güzel günler geçirdik. O bana çok iyi geldi, ben de ona çok iyi geldiğimi hissediyorum. Onun gibisi yok. Zaten evinde de gayet huzurlu bir ortamı var" şeklinde konuştu.

Çakas, belediyenin farklı biriminde görev yapmaya başladı. - MARDİN