Ümitlerin tükendiği anda, ekipler iş makinesi ile çalışma yaptıkları esnada maden işçileri, AFAD ve Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri Atabey Apartmanı'nda bir ses duydular. JAK ekiplerinin de katıldığı arama çalışması sonrası 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e sağ olarak ulaşıldı. Madencilerin 'Domuz damı' yöntemiyle ulaştıkları Aleyna Ölmez, UMKE ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Depremin 11. gününde 248. saatte inanılmaz kurtuluş... 17 yaşındaki kız enkazdan sağ olarak çıkarıldı - Son Dakika

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