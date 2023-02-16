Depremin 11. gününde 248. saatte inanılmaz kurtuluş... 17 yaşındaki kız enkazdan sağ olarak çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Depremin 11. gününde 248. saatte inanılmaz kurtuluş... 17 yaşındaki kız enkazdan sağ olarak çıkarıldı

16.02.2023 13:57

Depremin 11. gününde 248. saatte inanılmaz kurtuluş... 17 yaşındaki kız enkazdan sağ olarak çıkarıldı - Depremin 11. gününde 248. saatte 17 yaşındaki kız enkazdan sağ çıkarıldı - Madenciler 'Domuz damı' yöntemiyle Aleyna Ölmez'e ulaştılarKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin 11.

Depremin 11. gününde 248. saatte inanılmaz kurtuluş... 17 yaşındaki kız enkazdan sağ olarak çıkarıldı

- Depremin 11. gününde 248. saatte 17 yaşındaki kız enkazdan sağ çıkarıldı

- Madenciler 'Domuz damı' yöntemiyle Aleyna Ölmez'e ulaştılar

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin 11. gününde 248. saatte 17 yaşındaki Aleyna Ölmez enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Ümitlerin tükendiği anda, ekipler iş makinesi ile çalışma yaptıkları esnada maden işçileri, AFAD ve Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri Atabey Apartmanı'nda bir ses duydular. JAK ekiplerinin de katıldığı arama çalışması sonrası 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e sağ olarak ulaşıldı. Madencilerin 'Domuz damı' yöntemiyle ulaştıkları Aleyna Ölmez, UMKE ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yakınları ve kurtarma çalışmasına katılan ekipler büyük sevinç yaşarken, binadan yeni güzel haber verebilmek için ekipler çalışmalarına devam ettiler.

Kurtarma ekibindekiler Aleyna Ölmez'in yakınlarına verdikleri bilgide, genç kız ile konuştuklarını, durumunun iyi olduğunu kaydettiler.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Yakalama kararı bulanan 2 müteahhit, kendi yaptıkları binalarda öldü Yakalama kararı bulanan 2 müteahhit, kendi yaptıkları binalarda öldü Kastamonuspor'un takım otobüsüyle deprem bölgesine yardım götürüldü Kastamonuspor'un takım otobüsüyle deprem bölgesine yardım götürüldü İsviçreli ekipten duygu dolu açıklama: 'Bizimle son çorbalarını paylaşmalarını unutmayacağız' İsviçreli ekipten duygu dolu açıklama: 'Bizimle son çorbalarını paylaşmalarını unutmayacağız'

Kahramanmaraş, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremin 11. gününde 248. saatte inanılmaz kurtuluş... 17 yaşındaki kız enkazdan sağ olarak çıkarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:45 Özlenen tablo! Trabzon'da hep birlikte maç izleyecek başkanlardan mesaj
18:59 Türkiye'ye dönen Vincent Aboubakar'dan Ronaldo itirafı: Beşiktaş'a gitmemi istemedi
18:51 Haluk Levent merakla beklenen açıklamasını öne çekti: Paraları kimseye vermem, veremem
18:35 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde! Hatay'ın alt yapısını ayağa kaldırmak için dört koldan çalışıyorlar
18:19 Depremde ağır yara alan Adıyaman başka bölgeye taşınacak
17:36 Deprem felaketi nedeniyle iptal edilen at yarışlarının başlama tarihi belli oldu
17:25 Diyarbakır'a enkaz çalışmaları için geldiğini söyleyen şahsın valizinden uyuşturucu çıktı
17:25 Deprem bölgesinden gelen doktorun sözleri yürek burktu: Çıkarılan çocukların hepsi benimkilere benziyordu
17:22 Beşiktaş'ta büyük kıyım! İki yıldızın daha sözleşmesi feshediliyor
16:42 Küçükçekmece'de sahipleri anlaşamadığı için yıkılamayan 48 yıllık Çınar Sitesi'nin bilirkişi raporu çıktı: Acilen tahliye edilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2023 19:52:24. #1.11#
SON DAKİKA: Depremin 11. gününde 248. saatte inanılmaz kurtuluş... 17 yaşındaki kız enkazdan sağ olarak çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement