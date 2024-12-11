Depremin İzlerini ORMEK Kurslarıyla Sildi - Son Dakika
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Yerel

Depremin İzlerini ORMEK Kurslarıyla Sildi

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Ordu'ya yerleşen Songül Aytekin, ORMEK'te dikiş-nakış eğitimleri vererek yaşamındaki zorlukları aştı. ORMEK'in sıcak aile ortamı, Aytekin'in yeni bir başlangıç yapmasına yardımcı oldu.

11.12.2024 23:01
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Depremin etkisini ORMEK kurslarında dikiş-nakış öğreterek atlattı

ORDU - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Ordu'ya gelen ve yaklaşık 2 yıldır Fatsa ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Songül Aytekin, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nda eğitmenlik yapmaya başladı. Yaklaşık 2 yıldır ORMEK'te giyim üzerine eğitimler veren ve zorlu süreci dikiş makinaları sesleri arasında, kursiyerlerinin aile sıcaklığındaki ortamıyla atlatan Aytekin, "Deprem gerçekten küçük kıyametti. Zor günleri ORMEK'te bu sıcak aile ortamında atlattım. Burası benim ikinci evim oldu" dedi.

ORMEK, açtığı kurslarla vatandaşların bilgi ve beceri yönlerini ortaya çıkarmanın ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarının yanı sıra sosyal etkileriyle de adından söz ettiriyor. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve büyük bir yıkıma sebep olan depremlerden birçok il gibi Malatya'da etkilendi. Bu kapsamda Malatya'da yaşayan ve depremden etkilenen 51 yaşındaki Songül Aytekin, zor günlerin ardından Ordu'nun Fatsa ilçesine geldi. Burada yaşamını sürdüren Aytekin, Malatya'da olduğu gibi Ordu'da da Halk Eğitim ve Fatsa ORMEK aracılığı ile giyim ve el sanatları alanında eğitimler vermeye başladı. ORMEK'te verdiği eğitimler ve aile ortamı, Aytekin'in yaşadığı zorlu süreçten uzaklaşmasında büyük rol oynadı.

"ORMEK ikinci evim, Ordu ikinci memleketim oldu"

Fatsa ORMEK'te özveri ile eğitim vermeyi sürdüren Usta Öğretici Songül Aytekin, hem yaşadığı zorlu süreci, hem de bu zorlukları nasıl atlattığını söyledi. Depremlerin etkisini ORMEK'te sıcak aile ortamında aştığını aktaran Aytekin, "Malatyalıyım, depremde de Malatya'daydım. O an küçük kıyametti, gerçekten asrın felaketiydi. Evimiz hasar aldı, bu sebeple Ordu'ya geldik ve Fatsa'ya yerleştik. Usta öğretici olduğum için ORMEK'te bu çalışmalarıma devam ettim. Zor günleri burada atlattım. ORMEK'te Ordu'da benim ikinci evim ikinci memleketim oldu. Halk eğitim ve ORMEK beni bağrına bastılar, beni yalnız bırakmadılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde yeniden hayata bağlandım. Ordu'yu da Ordu insanlarını da çok seviyorum" diye konuştu.

Songül Aytekin'in eğitim verdiği kursiyerlerde kendisini çok sevdiklerini belirttiler. Aytekin'i kimi zaman bir anne kimi zaman bir abla olarak gördüklerini aktaran kursiyerler, zorlu süreçleri hep birlikte atlattıklarını kaydettiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremin İzlerini ORMEK Kurslarıyla Sildi - Son Dakika

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