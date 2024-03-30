Depremin yerle bir ettiği Hatay'ın Antakya ilçesinde TOKİ konutlarının her geçen gün yükselmesiyle birlikte ortaya adeta yeni bir şehir çıktı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'ın yeniden ihyası ve inşası için çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Hatay'da yapımı tamamlanan konutlar 6 Şubat tarihi itibariyle vatandaşlara dağıtılmaya başlanmıştı. Depremin haritadan yok ettiği Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl Mayıs ayında afet konutlarının yapımına başlanmıştı. Gülderen Mahallesi'nde inşa edilen yaklaşık 7 bin konuttan yapımı tamamlananların sahipleri kurayla belirlenmeye başlamıştı. Yeni bir şehir olarak ortaya çıkan Gülderen deprem konutlarının ihtişamı dron ile havadan görüntülendi. Asrın felaketine Antakya ilçesinde bulunan 600 Evler Sitesi'nde yakalanan ve aynı sitede yaşayan evlatlarını enkaz altında kalarak kaybeden Ahmet ve Hatice Doğru çifti, yeni evlerinin bulunduğu Gülderen konutlarını gezdi.
"İlk kuradan bize buradan bir ev çıktı"
Ahmet Doğru, bölgede adeta yeni bir şehrin kurulduğunu ifade ederek "Gülderen Mahallesi'ne yeni bir yaşam kurulmaya çalışılıyor, her şey çok güzel gidiyor. Rabbim, vatanımıza, milletimize ve devletimize zeval vermesin. İlk kuradan bize buradan bir ev çıktı. Rabbime şükürler olsun. 1. Etap DC-32 blokta ve dairemiz zemin katta. Rabbime şükür çok mutluyuz, inşallah herkese nasip olur. Devletimiz sağ olsun, çok büyük emek veriyor ve inşallah Antakya'mız yeniden kurulacak" dedi.
Depremde evladını kaybettiğini ve yeni yuvasına kavuşmanın heyecanıyla buruk bir sevinç yaşadığını belirten Hatice Doğru, "Depremde evladımızı kaybettiğimiz için buruk bir sevinç yaşıyoruz. Torunlarımla ayakta durmaya çalışıyoruz. Yeni evimizde; kızım ve torunlarımla yaşayacağız. Gelinime de bahçede bir ev yaptık, onları da oraya yerleştirdik. Emeği geçen herkes sağ olsun, rabbim herkesten razı olsun" şeklinde konuştu. - HATAY
Son Dakika › Yerel › Depremin Yerle Bir Ettiği Hatay'da Yeni Bir Şehir Oluşuyor - Son Dakika
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