Depremzede Çocuğun İsteği Gerçekleşti: Hatayspor Maçını Tribünden İzledi - Son Dakika
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Depremzede Çocuğun İsteği Gerçekleşti: Hatayspor Maçını Tribünden İzledi

Depremzede Çocuğun İsteği Gerçekleşti: Hatayspor Maçını Tribünden İzledi

Hatay'da yaşayan 12 yaşındaki Doruk Küçük'ün sosyal medya üzerinden attığı mesaj üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, depremzede çocuğun Hatayspor-Kasımpaşa maçını tribünden izlemesini sağladı.

21.08.2024 09:07  Güncelleme: 09:10
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Hatay'da yaşayan 12 yaşındaki Doruk Küçük'ün sosyal medya üzerinden attığı mesaj üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, depremzede çocuğun Hatayspor- Kasımpaşa maçını tribünden izlemesini sağladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e ulaşarak Hatayspor maçını tribünden izlemek istediğini ileten 12 yaşındaki Doruk Küçük'ün isteği karşılıksız kalmadı. Depremzede çocuk, Başkan Öntürk'ün talimatıyla Büyükşehir personeli tarafından evinden alınarak Hatayspor - Kasımpaşa maçını tribünden takip etmek üzere Mersin'e götürüldü. Karşılaşmayı ailesiyle birlikte heyecanlı bir şekilde özel bir locadan takip eden Doruk maç sonunda Hatayspor soyunma odasında Teknik Direktör Özhan Pulat ile takım tarafından karşılandı ve kendisine hediye edilen Hatayspor forması futbolcularla teknik heyet tarafından imzalandı.

Büyükşehir Beldiye Başkanı Mehmet Öntürk'e teşekkürlerini dile getiren Doruk Küçük, "Başkanım size çok teşekkür ediyorum. Sayenizde bugün çok mutlu oldum. Formamı aldım, imzalattım ve bugün benim ikinci doğum günüm. Hepsi sizin sayenizde oldu. Sizi sevdiğimi bilin" dedi.

Doruk'un mutluluğu yüzüne yansıdı. - HATAY

Kaynak: İHA

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