Dolandırıcıların hedefinde depremzede dede vardı, tam 410 bin TL dolandırdılar! Adına kredi bile çekmişler - Son Dakika
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Dolandırıcıların hedefinde depremzede dede vardı, tam 410 bin TL dolandırdılar! Adına kredi bile çekmişler

12.05.2023 18:21

Osmaniye'de yaşayan 73 yaşındaki depremzede Mustafa Can, telefon dolandırıcıları tarafından hem birikmiş parası hem de adına kredi çekilerek 410 bin TL'si dolandırıldı.

Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesinde depremden dolayı evi ağır hasar alan ve çadırda yaşayan Mustafa Can'a telefonla ulaşarak kendilerini polis olarak tanıtan kişiler banka hesaplarına terör örgütünün ulaştığını belirterek korkuttu. Sahte polislerin "Biz sizin hesabınızı koruyacağız" diyerek önce 300 bin TL'sini ardından da adına hesabından 110 bin TL kredi çekerek dolandırdı.

"ELİMDE O KREDİYİ ÖDEYECEK PARAMIZ YOK"

Depremden dolayı ağır hasar alan evini tadilat ettiği sırasında arayan insanlar tarafından dolandırıldığını belirten 73 yaşındaki Mustafa Can, "Telefonda kendilerini başkomiser olarak tanıttılar 'sen fetöcüymüşsun seni soruşturmaya aldık bankada hesabın varmış oradaki paranı çekecekler fetöcüler senin paranı garantiye almak istiyoruz' dediler. Benim hesabımda nakit olarak 300 bin lira param vardı hesabımdaki parayı ve krediden 110 bin lira para çekmişler. Ben zaten 7 bin 500 lira maaş alıyorum emekliyim. Elimde o krediyi ödeyecek paramda yok. Ben zaten 'Fetöcü falan değilim' dedim kendilerine. Ben 'Türk milliyetçisiyim vatanı milleti seven adamım, polisi jandarmaya gördüğüm zaman her zaman için saygı gösteriyorum' dedim" ifadelerini kullandı.

Depremzede dedeyi 410 bin TL dolandırdılar: Adına kredi bile çekmişler

"HESAPTA BİR ŞEY KALMAMIŞTI "

Telefonla konuşurken heyecanlandığını ve yan tarafta bulunan kayınbiraderinin yanına gittiğini anlatan Can," Zaten ben 35 dakika konuşmuştum, kayınbiraderime durumu anlatınca 'kapat telefonu onlar soyguncu' dedi. Ben bilmiyorum ki bunların böyle yapacağını ne yapacağımı şaşırdım, beynim durdu. Kayınbiraderimle bankaya gidip hesaplara baktığımızda hesapta bir şey kalmamış ve kredi çekilmişti. Jandarmaya gittim bilgimi verdim ifademi aldılar tutanak tuttular savcılığa gönderdiler. Parayı 5-6 kişiye aktarmışlar hepsinin isimleri ve hesap numaraları var. Ben yandım siz yanmayın yabancı numaradan gelen aramaları kabul etmeyin" dedi.

Depremzede dedeyi 410 bin TL dolandırdılar: Adına kredi bile çekmişler

"HAPSE ATIP ÖLDÜRÜRÜZ"

Kocasının dolandırıldığına değinen Zeliha Can'da "Ben Antalya'da düğündeydim eşimi aramışlar çocuklarınızı hapse atarız öldürürüz diye tehdit edip korkutmuşlar hesabından 410 bin lira para çekmişler. Krediden dolayı emekli maaşından eline 500 lira kalıyor ne yapacağız bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

Depremzede dedeyi 410 bin TL dolandırdılar: Adına kredi bile çekmişler
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Dolandırıcıların hedefinde depremzede dede vardı, tam 410 bin TL dolandırdılar! Adına kredi bile çekmişler - Son Dakika


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