Depremzede Kadın, Örgüleri Satarak Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Depremzede Kadın, Örgüleri Satarak Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Hatay'da yaşayan depremzede Belçim Belgin, el emeği göz nuru örgüleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Pandemi sürecinde hobi olarak örgü örmeye başlayan Belgin, yeteneğini geliştirerek ürettiği örgüleri satmaya başladı. Örgü modellerini ortalama 1 ila 3 gün arasında yapan Belgin, kazandığı parayı çocuklarının eğitim ve kişisel ihtiyaçlarına harcıyor.

05.06.2024 10:25
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HATAY (İHA) – Hatay'da yaşayan depremzede Belçim Belgin, el emeği göz nuru örgüleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesi'nde yaşayan 37 yaşındaki Belçim Çelebi, pandemi sürecinde hobi olarak örgü örmeye başladı. Kısa sürede bu konudaki yeteneğini geliştiren ve arkadaşlarına hediyeler vermeye başlayan Çelebi'nin çalışmaları takdir topladı. Depremin ardından aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen Çelebi; sepet, motif, yelek, çanta ve toka üreterek satmaya başladı. Örgü modellerini ortalama 1 ila 3 gün arasında yapan afetzede Çelebi, yaptığı örgüleri ortalama 500 TL-1 bin 500 TL arasında satarak aile bütçesine katkı sağlarken, çocuklarının ihtiyaçlarına harcıyor.

"Arkadaşlarımın teşvikiyle bu işe başladım ve daha çok yeni siparişler almaya başladım"

Örgü işlemeye ilk olarak hobi olarak başladığını ifade eden Belçim Çelebi, "Pandemi döneminde daha da eve kapanınca daha yoğun işlemeye başladım. Sonra arkadaşlarıma ve çocuklarına doğum günlerinde hediye olarak götürmeye başladım. Depremden sonra da arkadaşlarım da teşvik ederek 'neden yapıp satmıyorsun böyle bir yeteneğin var, neden bunu nakde dönüştürmüyorsun' dediler. Onların teşvikiyle bu işe başladım ve daha çok yeni siparişler almaya başladım. Umarım daha da büyüyecek" dedi.

"Örgüden kazandığım parayla çocuklarımın eğitim ve kişisel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum"

El emeğiyle ördüğü ürünlerin fiyatının 500 TL ile bin 500 TL arasında değiştiğini belirten Belçim Belgin, "Örgü örme işi aslında bizim aileden geliyor. Anneannemden hatta anneannemden, anneme, annemden de bize miras gibi bir şey kaldı. Küçük de olsa eşim evin geçimini sağlarken ben de çocuklarımın kişisel ihtiyaçlarını bu şekilde karşılamaya çalışıyorum. Kızım piyano ve baleye gidiyor. Küçük kızım da 5 yaşında ve onu da daha yeni baleye başlattık. Benim hayalimi şu anda gerçekleştiriyorlar diyebilirim. Bende müzik ve sanatla uğraşmak içimde ukde kalmıştı. O yüzden çok emek veriyorum aslında onları bu alanda yetiştirmek için çabalıyorum. Örgüden; çanta, sepetler, organizerler, motifleri işleyerek yelekler yapıyorum. Küçük kız çocuklarına tokalar yapabiliyorum. Modeline göre değişiyor aslında, modeline ve büyüklüğüne göre değişiyor. Ortalama olarak 500 TL-bin 500 TL arasında değişiyor. Modelin zorluğuna, kolaylığına göre değişiyor. Bir çantayı bir günde de yapabilirim. Üç günde de yapabilirim. Örgüden kazandığım parayla çocuklarımın eğitim ve kişisel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Hatay, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremzede Kadın, Örgüleri Satarak Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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