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Depremzede Sultan Kaya, kurtaran ekibi ziyaret etti - Son Dakika
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Depremzede Sultan Kaya, kurtaran ekibi ziyaret etti

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası enkazdan sağ çıkarılan Sultan Kaya, kendisini kurtaran DHMİ ARFF ekibini Erzincan'da ziyaret etti. Depremzede ve kurtarma ekibi arasındaki buluşma duygusal anlar yaşattı.

Depremzede Sultan Kaya, kurtaran ekibi ziyaret etti
15.12.2023 - 13:41,
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Asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Adıyaman'da enkazdan sağ çıkarılan depremzede Sultan Kaya kendisini kurtaran DHMİ ARFF ekibini Erzincan'da ziyaret etti.

6 Şubat'ta meydana gelen, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremlerin üzerinden 10 ay geçti. Asrın felaketinde, Adıyaman'da depremin 4. Günü ve 84. saatinde Karapınar Mahallesinde ki kirada oturduğu bodrum kattan, Havalimanı Müdürlüğü Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekibi tarafından kurtarılan 63 yaşında ki Sultan Kaya aylar sonra kendini kurtaran ekibi Erzincan'da ziyaret etti. Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı Misafirhanesinde kendisini kurtaran ekiple bir araya gelen depremzede Sultan Kaya ile ekibin muhabbeti yürekleri ısıttı.

Erzincan ARFF Biriminde görevli Halil İbrahim Çolak, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde, ülkemizde meydana gelen bu acı felakette müdürlüğümüzün emriyle biz de 6 Şubat sabahı buradan ekip arkadaşlarımızla birlikte Adıyaman'a doğru yol aldık, orada görevlendirildik. 4. güne geldiğimizde ise Sultan annemizi oradan kurtarmaya biz de vesile olduk. Ülkemiz inşallah bir daha böyle felaketler yaşamaz. O günden geriye kalan tek güzel bir anı varsa Sultan teyzemizi tekrar görmek. Buraya gelerek bizlere teşekkür mahiyetinde ziyaret etmesi bizleri onurlandırmıştır" dedi.

Depremin 4. gününde ki kurtarma anında yaşadıklarını anlatan Çolak, "Yaklaşık 4-5 sokak ötede bir yerde yaşlı bir amcamızdan gelen ihbarla, Sultan annemizin bulunduğu binadan ses geldiğini söyledi bize. Biz de kontrol amaçlı gittiğimizde ihbarın doğru olduğunu gördük. Kendisiyle orada rahat bir şekilde konuştuk. İyi olmasını, kendisini kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı, bu konu ile ilgili yeterli tecrübeye sahip olduğumuzu söyleyerek, kendisini rahatlattım çünkü artık 4. gündü ve 84. saate girmiştik. Çalışmamız yaklaşık 3 saat civarında sürdü. Orada bize yardımcı olan madenci arkadaşlarımız ve Konya'dan gelerek bizim ekibimize dahil olan 2 arkadaşımız daha vardı. Buradan onlara da çok teşekkür ederiz. Sultan annemizin bulunduğu binanın bodrum katında bir çöküntü meydana gelmişti. Binanın üst katı sağlam bir şekilde duruyordu. Merdiven boşluğundan ve binanın ana kapısından girmeye çalıştık ama başarılı olamadık. Bir üst kattan üst tablayı delerek kendisine bir tünel, yaşam alanı açıp yaklaşık 3 saat sonra da kendisine ulaştık ve sapasağlam çok şükür aramıza döndürdük" diye konuştu.

3 çocuk annesi Sultan Kaya ise deprem günü ve sonrasında yaşadıklarını anlatarak şu ifadeleri kullandı: "Saat 4'e karşı ayaktaydım ama bedenim huzursuz oldu. Bir şeyler olacağını hissettim. Dedim ki, televizyonu açayım biraz televizyon izliyim, o anda deprem oldu. Kocaman bir ses geldi, büyük bir gürültüyle. Ben kendimi aşağıda buldum. Korkmadım, panik yapmadım. 4 gün çeken bilir, o arada kaldım. Yalnızdım. Ailem falan yanımda kimse yoktu. Sizin gibi güzel canlar benim ailem oldu. O anda Konya ve Erzincan ekibi, yurtiçi yurtdışı bütün insanlar ailemden önce geldi, beni kurtardı. Daha sonra beni enkazdan çıkararak hastaneye aldılar. Kardeşim geldi aldı götürdü eve. Şimdi de beni kurtaran ekibe, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim, herkesi yüreğinden öpüyorum. Onlar için geldim buraya. Halil İbrahim'i yurt dışında yaşıyor zannediyordum. Sonra Erzincan'da olduğunu öğrendim ve yanına geldim." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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