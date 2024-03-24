Depremzede Vatandaş, Ev Hayalinden 450 Bin TL'sini Kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Depremzede Vatandaş, Ev Hayalinden 450 Bin TL'sini Kaybetti

Depremzede Vatandaş, Ev Hayalinden 450 Bin TL\'sini Kaybetti

Hatay'da depremde evi yıkılan Hasan Kurter, çelik konstrüksiyon ev yaptırmak için anlaştığı bir firmaya 450 bin TL ön ödeme yaptı. Ancak sözleşmede belirtilen teslim tarihi geçmesine rağmen hiçbir çalışma yapılmadı. Kurter'in elinde sadece firma tarafından hediye edilen promosyon ürünleri kaldı. Durumu yargıya taşıyan Kurter, diğer depremzede vatandaşlara dikkatli olun çağrısında bulundu.

24.03.2024 10:45  Güncelleme: 10:50
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Hatay'da depremde evi yıkılan Hasan Kurter, ailesiyle yaşayacağı sıcak yuva hayaliyle çıktığı yolda 450 bin TL'sinden oldu. Sözleşmede yer alan teslim tarihinin üzerinden günler geçmesine rağmen hayalini kurduğu evin yerinde yeller esen Kurter'in elinde firmanın hediye ettiği promosyon ürünleri kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde yakalanan Hasan Kurter ve ailesinin yuvası asrın felaketinde ağır hasar aldı. Bir süre sonra yıkılan evinden olan Kurter, bir an önce sıcak bir yuvaya kavuşmak için çözümü çelik konstrüksiyon ev yaptırmakta buldu. Kayseri merkezli bir firmayla anlaşan Kurter; 150 metrekarelik çelik ev için 1 milyon 300 bin TL'lik sözleşme imzaladı. Kurter, sözleşmen ardından firma sahibi olduğunu iddia eden B.T. isimli şahsın söylediği hesaba 450 bin TL para gönderdi. Firma sahibi olduğunu iddia eden şahıs, inşaat alanında yaptığı 2 günlük çalışmanın ardından Kırıkhan ilçesini terk etti ve Kurter'i sürekli oyaladı. Sözleşme bitim tarihi Şubat ayının 10'u olmasına rağmen herhangi bir çalışma yapılmayan inşaat alanı terk edildi. Durum üzerine hareke geçen Kurter, durumu yargıya taşıdı. Ev hayaliyle çıktığı yolda 450 bin TL'sinden olan depremzede vatandaşın elinde firmanın kendisine hediye ettiği; 2 kalem, 1 tişört ve 1 şapka kaldı. Kendisi mağdur olan Kurter, depremzede vatandaşlara dikkatli olun çağrısında bulundu.

"Ön ödeme olarak da 450 bin TL parayı hanımım dediği şahsın hesabına attık"

Yapılan anlaşma sonrası firmanın inşaat alanında 2 günlük bir çalışma karşılığında kendilerinden 450 bin TL aldığını ifade eden Kurter, "Kırıkhan ilçesinde konteynerde yaşıyorum. Asrın felaketinde Kırıkhan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki aile apartmanımızdaki evimizdeydik, yuvamız ağır hasar alınca yıkım oldu. Memleketimizde Kayseri firması olan bir şahısla irtibata geçtik, 150 metrekare çelik ev yapımı için anlaştık. 1 milyon 300 bin TL'lik bir sözleşme imzaladık. Ön ödeme olarak da 450 bin TL parayı hanımım dediği şahsın hesabına attık. Daha sonra da gelip sadece bir kazım yaptı, tahta çaktı" dedi.

"Bu gün bize teslim edeceği tarihin üzerinden 1 buçuk ay geçti"

Firma tarafından kendilerine hediye edilen promosyon ürünlerine tepki gösteren Kurter, "Bizimle alay eder gibide geldiğinde bize 450 bin TL karşılığında bize; 1 adet tişört, 1 şapka ve 2 kalem hediye etti. Bu verdiklerini bize bu para karşılığında satmış gibi oldu. Bunun haricinde geleceğim, gideceğim ve yapacağım deyip durdu. Bu gün bize teslim edeceği tarihin üzerinden 1 buçuk ay geçti. Ama henüz ne bina var, nede bizim verdiğimiz 450 bin TL'nin iadesi var. Aralık ayının 5'inde sözleşme imzalamıştık, 2 gün gelip tahta çaktı" ifadelerini kullandı.

Depremin üzerine ev hayaliyle çıktığı yolda 450 bin TL'sinden olmanın kendilerine ağır geldiğini ifade eden Kurter, "Şuanda konuyu yargıya taşıdık, aşağı yukarı 1 hafta oldu yargıya verdik. Bizim derdimiz verdiğimiz para değil, biz istiyoruz ki başka depremzedelere acılar yaşatmasın. Bizim 6 Şubat'ta çektiğimiz acılar bize zaten yeter. Ama bir de bu şahsın gelip depremzedeleri mağdur etmesi daha da acı veriyor" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

Hatay, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremzede Vatandaş, Ev Hayalinden 450 Bin TL'sini Kaybetti - Son Dakika

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